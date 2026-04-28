יוזמה חדשה של השגרירות תחת השם "הקרבת חיים" קוראת לאיראנים בבריטניה להירשם לתוכנית "מות קדושים" ולהילחם באויב.

​שגרירות איראן בלונדון פרסמה בימים האחרונים קריאה חריגה לאזרחים איראנים המתגוררים בבריטניה, בה היא דוחקת בהם להקריב את חייהם למען המשטר בטהרן.

במסגרת תוכנית חדשה המכונה "ג'אן פדה" (הקרבת חיים), פנתה השגרירות ביישומי הטלגרם למי שכינתה "בני איראן האמיצים והאצילים", במטרה לגייסם למה שהוגדר כמיזם למען "מות קדושים".

​בהודעה שנכתבה בשפה הפרסית ופורסמה בערוץ הרשמי של השגרירות, נכתב באופן ישיר: "הבה נמסור כולנו, כאיש אחד, את גופנו להריגה; שכן מוטב כך מאשר למסור את ארצנו לאויב". ההודעה הפנתה את הקוראים לאתר אינטרנט ייעודי לצורך הרשמה לתוכנית, תוך שהיא קוראת להפגנת נאמנות וקנאות לאומית מצד הקהילה האיראנית בגלות.

​גורמי ביטחון לשעבר הביעו זעזוע מהעובדה שהקריאה מתבצעת על אדמת בריטניה. רוג'ר מקמילן, שהיה מנהל האבטחה בערוץ "איראן אינטרנשיונל", הגדיר את המהלך כעליית מדרגה מדאיגה. לדבריו, "זהו ניסיון לבצע רדיקליזציה של אנשים שניתן לשכנעם על ידי המשטר לבצע פעולות לתמיכה ברפובליקה האסלאמית בבריטניה".

​מקמילן הוסיף כי מדובר באיום ממשי על אורח החיים בבריטניה, שכן המגויסים אינם מיועדים לשוב לאיראן אלא לפעול בתוך המדינה. הוא השווה את הטקטיקה לשיטות הפעולה של המודיעין הרוסי וציין כי "הם לא מעוניינים בדיסקרטיות. זהו ספר הכללים הרוסי על סטרואידים".

​מנגד, דובר שגרירות איראן בלונדון דחה את ההאשמות וטען כי הפלטפורמה נועדה לאפשר לאיראנים ברחבי העולם להפגין אכפתיות כלפי מולדתם. לדבריו, "פלטפורמת 'ג'אן פדה' מיועדת לכל האיראנים המבקשים לתמוך ולהגן על ארצם, והיא אינה מקדמת כל צורה של עוינות". השגרירות הגדירה את הביקורת כשיפוט מוטה שנעשה ללא הבנה ראויה.

​משטרת המטרופוליטן ומשרד הפנים הבריטי עודכנו בפרטי המקרה.

משרד החוץ בבריטניה זימן את השגריר האיראני בתגובה לשיחת נזיפה.