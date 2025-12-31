בשדות הקרב הבוערים של אוקראינה, שבהם טילי נ"מ מהווים איום תמידי וקטלני על כל כלי טיס, נכנס כעת שחקן חדש שמשנה את מאזן הכוחות. חברת HENSOLDT הגרמנית ציידה 16 מסוקים של צבא אוקראינה במערכת ה-AMPS (מערכת הגנה אווירית מפני טילים) – טכנולוגיית חיישנים מהמתקדמות בעולם, שנועדה להעניק לצוותי האוויר חליפת הגנה במציאות בטיימינג שכל טעות היא גורלית.

מה הופך את המערכת הזו ל"שוברת שוויון"? היא לא רק מתריעה על סכנה היא גם פועלת במהירות על-אנושית. ה-AMPS היא מערכת הגנה עצמאית לחלוטין, המאפשרת למסוקים אוקראינים לזהות ולהביס טילים נכנסים באופן אוטומטי. המערכת מורכבת מחיישני MILDS (חיישני זיהוי שיגור טילים), המותקנים במיקומים אסטרטגיים תחת תא הטייס, וביכולתם להבחין בשיגור האיום ברגע היווצרותו.

אבל ה"מוח" האמיתי מאחורי המערכת הוא רכיב ה-MACS (מערכת אישור אקטיבית). בזמן שחיישנים רגילים עלולים להתבלבל מאזעקות שווא, ה-MACS מחשבת בדיוק מדהים את הטווח והמהירות של הטיל הנכנס, מוודאת שמדובר באיום ממשי ומאפשרת למערכות שיגור נורי ההטעיה (CMDS) לפעול בדיוק ברגע הנכון.

מדוע השדרוג הזה נחשב לכל כך "קטלני" עבור האויב? הסטטיסטיקה של המלחמה באוקראינה מראה כי אחוז גבוה מאוד מהפלות כלי הטיס נגרם על ידי טילי כתף וטילי נ"מ מונחי אינפרא-אדום. ה-AMPS מעניקה למסוקי ה-Mi-8 האוקראינים יכולת לשרוד בסביבה רווית איומי לייזר ומכ"ם, והופכת מטרה פגיעה למבצר מעופף שקשה מאוד להפיל.

הפרויקט, שבוצע בשיתוף עם חברת LOM PRAHA הצ'כית ובעלות של עשרות מיליוני אירו, מציב את אוקראינה בשורה אחת עם הטכנולוגיה המגינה על יותר מ-2,000 פלטפורמות טיסה ברחבי העולם. הטייסים האוקראינים אומרים: בשמיים שבהם המוות יכול להגיע מכל פינה, ה-AMPS הוא ההבדל בין חזרה הביתה בשלום לבין התרסקות בלהבות.