הזוי: "נהג ההסעות התמים" שהסיע ילדים לבית הספר - התברר כמחבל

כלי תקשורת לבנוניים דיווחו הבוקר (שני) על הרוג בתקיפת ואן בכפר חאנין, הממוקם בדרום לבנון בסמוך לגבול עם ישראל.

הלבנונים דיווחו כי מדובר ב"נהג הסעות שנכנס בדיוק לוואן שלו בדרכו להסיע ילדים לבית הספר". בהודעה רשמית שיצאה מטעם ארגון הטרור הובהר כי מדובר אכן בנהג הסעות שהיה גם חבר בפועל בארגון.

בהודעה שנמסרה מטעם דובר צה"ל מאוחר יותר הובהר כי מדובר במחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב חנין שבדרום לבנון.

בצה"ל הוסיפו כי בשבוע האחרון, כוחות אוגדה 91 חיסלו שלושה מחבלים שפעלו לשיקום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, כוחות האוגדה השמידו מספר מבנים וכלים הנדסיים ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור בדרום לבנון.