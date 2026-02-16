כיכר השבת
חוסל ברכבו

הזוי: "נהג ההסעות התמים" שהסיע ילדים לבית הספר - התברר כמחבל

הבוקר חוסל מחבל בארגון הטרור חיזבאללה, שעל פי הדיווחים שימש כנהג הסעות לילדים | המחבל עסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב חנין שבדרום לבנון (צבא ובטחון)

תיעוד מהחיסול
תיעוד מהחיסול| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
תיעוד מהחיסול (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

כלי תקשורת לבנוניים דיווחו הבוקר (שני) על הרוג בתקיפת ואן בכפר חאנין, הממוקם בדרום בסמוך לגבול עם ישראל.

הלבנונים דיווחו כי מדובר ב"נהג הסעות שנכנס בדיוק לוואן שלו בדרכו להסיע ילדים לבית הספר". בהודעה רשמית שיצאה מטעם ארגון הטרור הובהר כי מדובר אכן בנהג הסעות שהיה גם חבר בפועל בארגון.

בהודעה שנמסרה מטעם דובר צה"ל מאוחר יותר הובהר כי מדובר במחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור במרחב חנין שבדרום לבנון.

בצה"ל הוסיפו כי בשבוע האחרון, כוחות אוגדה 91 חיסלו שלושה מחבלים שפעלו לשיקום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, כוחות האוגדה השמידו מספר מבנים וכלים הנדסיים ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור בדרום לבנון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר