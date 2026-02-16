היסטוריה בשחקים: ארה"ב הטיסה לראשונה כור גרעיני זעיר

בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, הוטס כור גרעיני מיניאטורי באמצעות מטוס תובלה צבאי. המבצע חסר התקדים, שבוצע תחת אבטחה מוגברת בשמי ארצות הברית, מסמן נקודת מפנה בתחום האנרגיה הגרעינית ומוכיח כי הטכנולוגיה הופכת לניידת ובטוחה מאי פעם. הצעד הדרמטי מגיע על רקע מדיניות אנרגטית חדשה של הנשיא דונלד טראמפ, המכוונת להתחרות במחירי הנפט העולמיים ולספק אנרגיה זולה לתעשייה האמריקאית.

בבסיס חיל האוויר "מרץ" שבקליפורניה, טענו צוותי לוגיסטיקה מיומנים את הכור מדגם Ward 250 על גבי מטוס C-17A Globemaster III. הכור, שפותח על ידי חברת הסטארט-אפ הקליפורנית Valar Atomics, מבוסס על טכנולוגיית HTGR - כור מקורר גז בטמפרטורה גבוהה, ומשתמש בדלק TRISO מתקדם העמיד בפני תקלות והתכה. כדי להבטיח בטיחות מקסימלית במהלך הטיסה, הכור הוטס ללא דלק גרעיני פעיל, כך עולה מדיווחים שפורסמו באתר החברה הרשמי וברשתות החברתיות.

המהלך אינו רק הישג הנדסי מרשים, אלא חלק ממדיניות רחבה של הבית הלבן. הנשיא טראמפ חתם על צו נשיאותי מיוחד להאצת פיתוח כורים זעירים, במטרה להתחרות במחירי הנפט העולמיים ולספק אנרגיה זולה לתעשייה האמריקאית. הכור צפוי לייצר עד 5 מגה-וואט חשמל - כמות המספיקה להפעלה מלאה של מתקנים אסטרטגיים מרוחקים או אלפי בתי אב, ומהווה פתרון אנרגטי למקומות שבהם תשתיות חשמל מסורתיות אינן זמינות.

הכור הועבר למעבדת האנרגיה סן רפאל שביוטה, שם יחל סבב בדיקות קפדני. המטרה השאפתנית של החברה ושל מחלקת האנרגיה האמריקאית היא להגיע ל"קריטיות מלאה" - הפעלה גרעינית ראשונה של המערכת - עד ל-4 ביולי 2026, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. התאריך הסמלי נבחר במכוון כדי להדגיש את המהפכה האנרגטית שארה"ב מובילה.

יכולת צבאית חדשה - ללא שיירות דלק פגיעות

מומחים צבאיים מציינים כי יכולת זו תאפשר פריסת כוחות צבאיים ללא צורך בשיירות דלק פגיעות, שהפכו במהלך השנים למטרות מועדפות לתקיפות אויב. כור גרעיני ניייד יכול לספק אנרגיה רציפה למשך חודשים ארוכים למתקנים צבאיים מרוחקים, בסיסים מבודדים או אפילו לספינות ומערכות נשק מתקדמות. הפיתוח מזכיר את ההתחמשות המואצת של ארה"ב בחודשים האחרונים, כאשר הפנטגון חתם על חוזים ענק לרכש נשק מתקדם.

עם זאת, דיווחים בינלאומיים מעלים חששות בנוגע למהירות האישור של פרויקטים מורכבים אלו. מומחי בטיחות גרעינית מזהירים כי תהליכי אישור מקוצרים עלולים לדלג על בדיקות בטיחות ארוכות טווח הנדרשות במתקנים גרעיניים. השאלה המרכזית היא האם ניתן לאזן בין הצורך המבצעי הדחוף לבין הדרישות הבטיחותיות המחמירות שנדרשות בתחום הגרעין.