מלכה במדים: מקסימה מלכת הולנד החליפה את הכתר ברובה

מקסימה, מלכת הולנד ( צילום: העמו הרשמי של המלכה )

לא בכל יום רואים בת מלוכה עושה הסבה לטובת מדי הסוואה ונעלי צבא כבדות, אך זהו בדיוק המראה שהכה בתדהמה את אזרחי הולנד השבוע. המלכה מקסימה בת ה-54, ילידת ארגנטינה ורעייתו של המלך וילם-אלכסנדר, החלה את אימוניה הרשמיים כחיילת מילואים בצבא המלכותי של הולנד. התמונות ששוחררו על ידי בית המלוכה והצבא חושפות מלכה שלא חוששת להתלכלך: באחת היא נראית מכוונת אקדח בידיים יציבות ועין עצומה, באחרת היא מטפסת על חבלים מול קיר טיפוס, ואף קופצת לבריכה בבגדי עבודה ומשקפי מגן כחלק מאימוני ההישרדות. מסלול ההכשרה שלה בברדה אינו "הנחת סלב"; הוא כולל חוסן פיזי, קריאת מפות, הגנה עצמית, קליעה ולימודי משפט צבאי.

הסיבה מאחורי המהלך הדרמטי אינה רק סמלית. על רקע המלחמה באוקראינה והטלטלה הגיאופוליטית באירופה, משרד הביטחון ההולנדי הצהיר בנחרצות: "מכיוון שביטחון הולנד כבר לא יכול להיחשב כמובן מאליו, מקסימה החליטה להפוך למילואימניקית". המלכה מבקשת לתת דוגמה אישית ולעודד גיוס, בשעה שהמדינה שואפת להגדיל את כוח האדם הצבאי שלה מ-80,000 ל-122,000 איש.

המלכה אינה לבד בקרב; היא צועדת בעקבות בתה, יורשת העצר הנסיכה אמליה, שסיימה טירונות דומה רק בחודש שעבר. עם סיום הכשרתה, תוענק למלכה דרגת סגן-אלוף, והיא תהיה מוכנה להתייצב "בכל מקום בו תידרש".

בימים שבהם השקט באירופה נסדק, המלכה מקסימה מזכירה לכולם שחופש ושלום הם לא "ארוחת חינם", ושלפעמים, גם מי שחובשת כתר צריכה לדעת לתפעל נשק.