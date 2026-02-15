נותן עבודה - סולוביו מקבל את מסדר הכבוד מלדימיר פוטין, 2013. ( By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30328544 )

רק לפני ימים ספורים הדהים התעמולן הבכיר של פוטין 'סולוביוב' את הצופים כשהציע פתרון רדיקלי ללווייני ה"סטארלינק" של אילון מאסק, שסייעו לאוקראינה: פיצוץ נשק גרעיני בחלל. בציניות אופיינית הוא הפטיר שאם הטכנולוגיה הרוסית תיפגע מהפיצוץ, זה לא נורא, כי "אנחנו פשוט נעבור ליוני דואר".