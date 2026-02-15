רק לפני ימים ספורים הדהים התעמולן הבכיר של פוטין 'סולוביוב' את הצופים כשהציע פתרון רדיקלי ללווייני ה"סטארלינק" של אילון מאסק, שסייעו לאוקראינה: פיצוץ נשק גרעיני בחלל. בציניות אופיינית הוא הפטיר שאם הטכנולוגיה הרוסית תיפגע מהפיצוץ, זה לא נורא, כי "אנחנו פשוט נעבור ליוני דואר".
אך כעת, בסיבוב פרסה דרמטי, "הקול של הקרמלין" מודה לראשונה בשידור: המציאות הכלכלית ברוסיה רחוקה מהתמונות הנוצצות שמנסים למכור לציבור. במונולוג נוקב הוא תוקף את המערכת הבנקאית ואת המנהלים שמנסים לייפות את המציאות בשעה שהרחובות מתרוקנים.
סולוביוב תקף בשידור:
"אני לא מבין מה הבנקים מציעים. לקחת הלוואות בריבית כזו, שכשאתה לוקח אותן אתה צריך מיד למכור כליה. מה אנחנו רוצים להשיג? לערוך עוד כנס חסר תועלת בהשתתפות המפקחים, שיסבירו לאנשים שמה שהם רואים זה לא לבן אלא שחור, ושהם פשוט לא מבינים כלום? העיקר שאל תלכו לחנות.
המלחמה תסתיים, אנחנו ננצח מצוין. האנשים יחזרו מהחזית הביתה, ומה מחכה להם בבית? כלכלה שמוכנה ליצור מקומות עבודה? אפילו בעיר האהובה עליי, מוסקבה, למרות המאמצים האדירים של הממשלה, אתה הולך ורואה – המסעדות האלה נסגרות, החנויות האלה נסגרות. למה? כי לאנשים יש בעיות של כסף. יש רבעים שלמים של בניינים חדשים שעומדים ריקים בכל המדינה, כי מי יכול להרשות לעצמו לקנות? בואו פשוט לא נשתמש במילים חכמות כמו 'סטגפלציה'. בואו נגיד 'רצסיה טכנית'. ומה בדיוק 'טכני' בזה?".
האם מדובר בסדק ראשון בחומת התעמולה, או שמא סולוביוב מכין את הקרקע למציאות קשה עוד יותר? בעוד האינפלציה ברוסיה דוהרת והייצור קורס, נראה שגם יוני דואר כבר לא יוכלו להסתיר את המצב.
