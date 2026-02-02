מאסק | כטב"ם תקיפה רוסי מסוג "שאהד-136" המכונה ברוסיה "גראן-2" כאשר הריבוע הלבן המסומן בעיגול אדום הוא מסוף "סטארלינק" (Starlink) שהותקן עליו. ( צילום: שאטרסטוק - רשתות חברתיות )

הזעם במוסקבה על אילון מאסק שובר שיאים חדשים, לאחר שמהלך טכנולוגי מבריק של חברת SpaceX הצליח לשתק את "המוח" של מל"טי התקיפה הרוסיים. בעוד מפעילים רוסיים מתלוננים בערוצי הטלגרם על כך שהמערכות שלהם הפסיקו לתפקד, התעמולה הממשלתית כבר עברה לאיומים קיצוניים.

בתוכנית האחרונה שלו בטלוויזיה הרוסית הממלכתית, הופיע ולדימיר סולוביוב, מבכירי התעמולנים של פוטין הידוע באמירותיו הפרובוקטיביות, ותקף בחריפות את המיליארדר האמריקאי. סולוביוב טען כי רשת הלוויינים 'סטארלינק' היא למעשה "מיליטריזציה של החלל" וכי "כל מה שמאסק עבד עליו... עובד למען האינטרסים של המלחמה נגד רוסיה". הפתרון המפתיע והדרמטי שהציע סולוביוב בשידור חי השאיר רבים המומים: פיצוץ נשק גרעיני בחלל כדי להשמיד את רשת הלוויינים של מאסק. "אני לא מבין למה הלוויינים של אילון מאסק אינם מטרה לגיטימית עבורנו," הצהיר סולוביוב והוסיף כי "פיצוץ אחד של נשק גרעיני בחלל פותר את הבעיה הזו בצורה רצינית למדי".

נותן עבודה - סולוביו מקבל את מסדר הכבוד מלדימיר פוטין, 2013. ( By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30328544 )

כשנשאל על הנזק שייגרם ללוויינים הרוסיים עצמם כתוצאה מפיצוץ כזה, השיב סולוביוב בציניות האופיינית לו כי רוסיה ממילא נמצאת בפיגור טכנולוגי, ולכן אין לה מה להפסיד: "אנחנו פשוט נעבור ליוני דואר", הוא הוסיף, והסביר כי רוסיה מוכנה להקרבה טכנולוגית כדי לפגוע במערב.

הזעם הרוסי מגיע בעקבות "מגבלת מהירות" מפתיעה שהטילה SpaceX, המנתקת את החיבור לאינטרנט לכל מסוף שנע במהירות העולה על כ-90 קמ"ש. מכיוון שהמל"טים הרוסיים טסים במהירויות גבוהות בהרבה, הם מאבדים שליטה באמצע הטיסה והופכים לבלתי יעילים, מה שמוביל לירידה משמעותית ביכולת הפגיעה הרוסית.