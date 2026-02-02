כיכר השבת
טילים בשידור חי: מופע הטירוף של הטלוויזיה האיראנית |צפו

משגרי טילים בשידור חי: צפו במופע האימים של הטלוויזיה האיראנית עם טילי ה'זולפאקאר' ו'ח'ייבר שקן' המאיימים לעקוף את כיפת ברזל (העולם הערבי)

תוכנית טילים "מהדיה מועלה" (צילום: רשתות ערביות)

אל מול המתיחות הפנימית הגואה בעקבות מחאות ינואר 2026, מכונת התעמולה האיראנית פועלת במלוא הקיטור, בנסוף לצרות גם הלחץ החיצוני מצד ארה"ב גובר, בחרה הטלוויזיה הממלכתית האיראנית להפוך את אולפן התוכנית "מהדיה מועלה" למפגן עוצמה צבאי בשידור חי.

בצעד פרובוקטיבי ומתריס נגד אזהרות המערב, הוצגו באולפן משגרי טילים אמיתיים מהדגמים המתקדמים ביותר של הרפובליקה האסלאמית: זולפאקאר , פאטח וח'ייבר שקן. השידור לא רק הציג את הנשק, אלא הפך אותו לחלק בלתי נפרד מהנרטיב הדתי והלאומי המוצג לקהל השבוי.

הטיל הבולט בתצוגה, הזולפאקאר, הוא טיל בליסטי לטווח קצר (כ-700 ק"מ) המבוסס על משפחת טילי הפאטח-110. עוצמתו של הזולפאקאר טמונה בהיותו מונע בדלק מוצק ובניידותו הגבוהה, אך בעיקר בראש הקרב שלו, המתוכנן להתנתק בשלב אמצע הטיסה.

התוכנית הפכה את המעקב אחריו ויירוטו למשימה קשה במיוחד עבור מערכות הגנה אווירית. השימוש המבצעי הראשון בו נעשה ב-2017 נגד מטרות דאעש בסוריה, ומאז הוא מהווה נדבך מרכזי באיום הטילים האיראני.

במהלך השידור, מנחי התוכנית ליוו את הצגת הטילים ברטוריקה לוחמנית ומשפילה כלפי אויבי . הם התגאו בכך שאיראן הנחילה לארה"ב "שתי סטירות" בעבר והזהירו כי על האויב לא להתגרות בה שוב. המנחים טענו כי טיל הח'ייבר שקן מסוגל לעקוף בקלות את מערכות ההגנה המתקדמות ביותר, כולל כיפת ברזל, פטריוט ו-THAAD, וציינו כי הוא פגע בדיוק מרבי במטרות קטנות בניסויים.

התעמולה האיראנית מכוונת ישירות לדור הבא, תוך שימוש בילדים ובני נוער להפצת מסרי מלחמה. בתוכנית "מהדיה מועלה" הופיעו ילדים לבושים במדי צבא ששרו שירי נאמנות למנהיג חמינאי והבטיחו "לשבור את רגלי האויב". לצד כלוחמנות הצבאית המחאה הפוליטית ממותגת מחדש כחטא דתי, והציבור האיראני נותר לכוד בין איום צבאי חיצוני לבין מנגנון תעמולה המקדש את ההקרבה והציות המוחלט.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
חחח זה מראה כמה הם בפאניקה
ה' אחד ושמח אחד
2
848ימים לחימה 7.10 מחרבות ברזל ועד היום מה מצאנו ? אין לנו תחמושת בעת מלחמה "אמברגו " חיל אוויר לא מזהה מחבלים zoom6700^ולא מנטרל אותם בדרכם לעוטף עזה לחטוף ולהרוג יהודים תינוקות נשים ונערים . כיתות כוננות לחמות עם מאות מחבלים עד סיוע מגיע 36 שעות צ.ה.ל . אין שופטים מדינה ישראל איומים על טייסים
דאגלס מקארתור
1
בס"ד למה הם לבושים כל כך מכוער? שילבשו לפחות חולצות כחולות בהירות, או צבעים יותר שמחים. עם מוזר כמו המנהיג שלהם. יאבדו מהעולם בקרוב בע"ה.
מני

