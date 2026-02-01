כמה שווה חמינאי? העושר של המשפחה נחשף כשאיראן גוועת ברעב

המנהיג עלי חמינאי על שילוט באיראן, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מוג’טבה חמינאי, בנו בן ה-56 של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, מנהל רשת נדל”ן משמעותית מעבר לים דרך מתווכים, כך על פי דיווח של בלומברג המתבסס על חקירה שנמשכה שנה.

לפי הערכות של שירותי מודיעין מערביים, עדויות מבפנים, רישומי נדל”ן ומסמכים חסויים שבדקה בלומברג, הוא מעורב בעסקאות נדל”ן שנמשכות לפחות מאז שנת 2011. מדובר בין השאר על נכסים יוקרתיים בלונדון בשווי כולל של יותר מ-138 מיליון דולר, כאשר בין היתר רכישה אחת ב-2014 נעשתה במחיר של 46.5 מיליון דולר. בנוסף, ברשימה מצויים וילה באזור יוקרתי בדובאי ומלונות יוקרה בפרנקפורט ובמאיורקה. הדיווח מציין כי המימון לרכישות הללו הגיע ברובו ממכירות נפט איראניות ועבר דרך בנקים בבריטניה, שוויץ, ליכטנשטיין ואמירויות ערב, באמצעות חברות קש. לפי הדיווח, בנקאי איראני בשם עלי אנסרי, שהוטלו עליו סנקציות בבריטניה באוקטובר, מופיע כבעלים או דירקטור במספר רב של העסקאות.

שורפים תמונה של חמינאי במחאות נגד המשטר, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

אימפריית העושר

הדיווח של בולמברג מתייחס לחלק קטן בלבד מאמפריית העושר של חמינאי, בזמן שאזרחיו גוועים ברעב והכלכלה האיראנית בשפל היסטורי. תחקיר מקיף של רויטרס מלפני שנים העלה כי חמינאי שולט באמצעות גוף בשם “סתאד” באימפריה כלכלית שמוערכת בכ־95 מיליארד דולר.

הארגון, ששמו המלא בפרסית הוא “מטה לביצוע צו האימאם”, הוקם בעקבות הוראה של חומייני ב-1989 כדי לטפל בנכסים שננטשו לאחר המהפכה האסלאמית, ולפי אחד ממייסדיו נועד במקור לפעול רק שנתיים ולסייע לעניים ולנכי מלחמה. בפועל הוא התפתח לארגון עצום עם החזקות כמעט בכל תחום מרכזי בכלכלה האיראנית, כולל פיננסים, נפט, תקשורת, תעשייה ונדל״ן.

לפי התחקיר, סתאד בנה חלק גדול מהונו באמצעות תפיסה שיטתית של אלפי נכסים בטענה כי הם נטושים, לעיתים תוך הכרעות בתי משפט שקבעו כך גם במקרים שנויים במחלוקת. הנכסים נמכרו במכירות פומביות או שהופעל לחץ על הבעלים המקוריים לשלם כדי לקבלם חזרה.

לפי רויטרס, השליטה במשאבים הללו מעניקה לו עוצמה כלכלית עצומה שמחזקת את כוחו הפוליטי ומאפשרת לו לפעול במידה רבה של עצמאות מהממשלה ומהתקציב הרשמי, בנוסף לסמכויותיו הדתיות והמדיניות הרחבות.