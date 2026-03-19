המוסד פועל ברשתות החברתיות גם בשפה האיראנית במסגרת המלחמה מול איראן ומפרסם מפעם לפעם סרטונים הממוענים לעם שבאיראן | הסרטון הפעם התמקד בצביעות של אנשי הדת באיראן | צפו (חדשות מלחמה)

הסרטון שפרסם המוסד
מערכת הביטחון הישראלית מנהלת מרדף פסיכולוגי וצבאי ישיר מול קצינים ב במסגרת , ומספקת גם חומרים לתושבי איראן, כדי לעודד אותם לצאת בבוא הזמן ולהפיל את המשטר הרצחני והאיום.

בסרטון שפורסם היום (חמישי) בחשבון הטלגרם של המוסד בשפה הפרסית, הוצג סרטון המלמד על כך שאנשי משמרות המהפכה מבזים את המקומות הקדושים.

"כוחות הדיכוי", נאמר בסרטון: "כבשו את מבני הדת והמסגדים והלכה למעשה הפכו אותם למחסני נשק ולמפקדות".

עוד נאמר: "מעשה מביש זה סותר את האסלאם וכל דת אחרת. חוסר כבוד למקומות הקדושים הוא תמיד מעשה של מלחמה בין הרוע לטוב, בין החושך לאור".

לסיום נאמר בסרטון: "בואו נחשוף לעולם את האמת על מעשי כוחות הדיכוי ואת הרוע שלהם. המשיכו לשלוח תמונות וסרטונים מכל מקום שבו נמצאים כוחות הדיכוי".

מה זה אמור להביע?
???

