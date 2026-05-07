לא נסיגה, מלכודת: המהלך המפתיע של טראמפ מול איראן

אדמירל בראד קופר, בסמוך למצר הורמוז במסוק AH-64 אפאצ'י - צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב | סנטקום

בפוסט קצר ברשת Truth Social הצליח הנשיא דונלד טראמפ לזעזע שוב את המזרח התיכון. ימים ספורים לאחר שהושקה המשימה לליווי אוניות במצר הורמוז, הכריז הנשיא על "עצור" – אך המהלך אינו בהכרח נסיגה, אלא חלק מאסטרטגיית לחץ מורכבת על איראן.

המצור הכלכלי מהדק את הלולאה

ההחלטה להקפיא את הליווי הימי הגיעה בעקבות לחץ דיפלומטי מצד פקיסטן ומדינות נוספות, המנסות למנוע התלקחות שתצית את שוק האנרגיה העולמי. למרות ההכחשות הרשמיות של טהרן למתקפת הכטב"מים והטילים על מתקני הנפט באיחוד האמירויות, בוושינגטון רואים במעשיהם הוכחה לצורך במצור ימי הדוק.

על פי הערכות, המצור הימי עצר כמעט לחלוטין את יצוא הנפט האיראני דרך מצר הורמוז, נתיב שדרכו עברו בעבר כ-98% מהיצוא.

איראן מייצרת כארבעה מיליון חביות נפט ביום, כאשר כמחצית מיועדת ליצוא. כעת, בשל חסימת התנועה הימית, הנפט מצטבר במכלי אחסון יבשתיים ובמכליות במפרץ הפרסי, והקיבולת מתמלאת במהירות.

טראמפ מחפש עסקה, לא מלחמה ( צילום: צילום מסך הבית הלבן )

מומחה איראני לענף האנרגיה בשם חמיד חוסייני מסר בריאיון ל'ניו יורק טיימס' כי "המצור הימי הוא איום חמור יותר אפילו ממלחמה, ויש לשבור את הקיפאון משום שיצוא הנפט והאנרגיה שלנו נמצא בסיכון". גם הומיון פלאכשאהי, ראש תחום ניתוח הנפט בחברת מידע ימי, ציין כי "המצור למעשה מציב דדליין כלכלי מעל ראשה של הרפובליקה האסלאמית".

טיוטת ההסכם: דרישות קשוחות מאי פעם

לפי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', טיוטת ההסכם ששיגרה ארה"ב לאיראן כוללת תנאים קשוחים יותר לסיום המלחמה, כולל נושא האורניום המועשר ואתרי הגרעין האיראניים. ארצות הברית הגישה לאיראן הצעה לפירוק תשתיות הגרעין והוצאת האורניום מהמדינה, כאשר התכנית האמריקנית כוללת הקפאת העשרה ל-20 שנה.

הממשל בוושינגטון העביר לטהרן הצעה מפורטת להסכם גרעין הדורשת את פירוק המתקנים בפורדו, נתנז ואספהאן.

לפי המתווה שהוצג, איראן תידרש להעביר את כל האורניום המועשר שברשותה אל מחוץ לגבולות המדינה. בנוסף, ההצעה האמריקנית קובעת איסור מוחלט וקבוע על קיום פעילות גרעינית באתרים תת-קרקעיים.

המטרה היא למנוע מאיראן לבצע פעולות מאחורי הגב של סבא"א, כאשר במשך השנים נמנעה הכניסה מאתרים רבים לארגון האו"ם. עוד עולה כי במסגרת ההסכם נדרשת טהרן להסכים להקפאה מלאה של תוכנית הגרעין, כאשר בגרסאות אחרות שפורסמו נושא האורניום המועשר לא הוזכר, וההקפאה של תוכנית הגרעין נקצבה לתקופה של בין 12 ל-15 שנה בלבד.

הכדור במגרש של חמינאי

כעת, הכדור נמצא במגרש של המנהיג העליון עלי חמינאי: האם יבחר בנתיב הדיפלומטי שטראמפ מציע, או שימשיך לבחון את סבלנותו של הנשיא ששומר את האצבע על הדק הסנקציות. למרות הביקורת מצד מקורביו של הנשיא להתנהלות המפתיעה, ייתכן כי הפעם קיימת אסטרטגיה ארוכת טווח שהביאה להחלטה של טראמפ שלא להגיב באופן מיידי.

בתוך שבועות ספורים עלולה איראן להישאר ללא מקום לאחסון נפט, מה שעלול לאלץ אותה לצמצם הפקה ואף לסגור בארות נפט, צעד שעלול להיות בלתי הפיך בחלק מהמקרים. אסטרטגיית הלחץ האמריקנית ברורה: להביא את איראן לשולחן המשא ומתן מתוך מצב של חולשה כלכלית קיצונית, תוך שמירה על האופציה הצבאית ברקע.