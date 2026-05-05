נגמרו המשחקים: לחץ גדול על טראמפ לחדש את המלחמה באיראן 

גוברים הקולות במפלגה הרפובליקנית הקוראים לנשיא טראמפ להגיב בעוצמה צבאית נגד טהראן בעקבות תקיפת האמירויות, כך עולה בין היתר מציוץ שפרסם לינדזי גרהאם מקורבו של טראמפ.

בעלי בריתו הקרובים ביותר של הנשיא דונלד טראמפ דוחקים בו בימים האחרונים לנטוש את הפסקת האש השברירית ולחדש את המתקפות הישירות נגד איראן. הדרישה מגיעה על רקע הסלמה חריפה במפרץ, הכוללת שיגורי טילים לעבר איחוד האמירויות ופגיעה בכלי שיט אזרחיים, פעולות שנתפסות בוושינגטון כקריסה סופית של הסכמות הפסקת האש השבריריות בין המדינות. אחרי פרסום הפוסט, שגרה איראן גל חדש של תקיפות לעבר איחוד האמירויות.

הסנאטור לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד הקולות המשפיעים על טראמפ בסוגיות ביטחוניות, הבהיר כי "השילוב של המתקפה של איראן על תשתיות החיוניות של האמירויות, יחד עם המתקפות המתמשכות על הספנות הבינלאומית, כולל אוניית מטען דרום-קוריאנית, מצדיק יותר ממספיק תגובה גדולה, חזקה וקצרה שתגרום נזק נוסף למכונת המלחמה של איראן". לשיטתו של גרהאם, מדובר במבחן לאמינותה של ארה"ב מול שותפותיה באזור.

לדברי הסנאטור, "האמירויות היו בעלת ברית אמיצה בזירה הזו, עושות כל מה שנדרש מהן ומעבר לכך. המתקפה החצופה האחרונה של איראן נגד האמירויות אומרת לי הרבה על מי ששולט באיראן ועל הסיכוי לפתרון דיפלומטי בזמן הקרוב". גרהאם הוסיף כי "תגובה נחרצת בשם בעלת הברית שלנו, האמירויות, תחזק את הרושם שאמריקה חזרה כבעלת ברית אמינה, ותסייע לנקות עוד את הנזק שנגרם על ידי ממשל ביידן בחזית הזו".

אל הקריאות הצטרף איש התקשורת מארק לוין, שקרא לנקיטת קו אגרסיבי ולהפלת המשטר בטהראן, וכן מערכת הוול סטריט ג'ורנל שקבעה כי איראן היא שירתה את הירייה הראשונה שסיימה את הפסקת האש. המתיחות הנוכחית התעצמה לאחר הכרזת טראמפ על מבצע "חירות" לאבטחת מצר הורמוז, צעד שגרר איומים איראניים לתקוף כל כוח שינסה לעבור בנתיב המים האסטרטגי.