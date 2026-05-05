מה קרה לפוטין? כך מבלה הנשיא הרוסי את זמנו במהלך השנים האחרונות

פוטין מבלה בבונקרים תת קרקעיים ומצמצם הופעות פומביות בשל חשש מהתנקשות ורחפנים אוקראינים | דיווח פייננשל טיימס על הסתגרות הנשיא הרוסי (בעולם)

לפי דיווח שפורסם היום בעיתון הבריטי פייננשל טיימס, הנשיא הרוסי מצמצם באופן משמעותי את הופעותיו בציבור בשנים האחרונות, בין היתר בשל חשש גובר לביטחונו האישי, כולל חשש מניסיונות התנקשות.

על פי הדיווח, המבוסס על מקורות הקשורים לשירותי מודיעין אירופיים ואנשים בסביבתו של , פוטין מבלה חלק גדול מזמנו במתקנים תת קרקעיים מאובטחים, ומנהל משם את המערכה באוקראינה ואת ענייני המדינה.

עוד נטען כי רמת האבטחה סביבו הוחמרה בצורה חריגה, כולל הגבלות קשות על אנשי צוות, מניעת שימוש בטלפונים ומעקב קפדני אחר כל מי שבא עמו במגע.

הכתבה מתארת כי מאז תחילת 2026 חלה ירידה נוספת בהופעותיו הפומביות של פוטין, וכי חלק גדול מהפעילות הציבורית שלו מתבצע כעת בצורה מצומצמת או מתועדת מראש. לפי אחד המקורות המצוטטים, החשש המרכזי בקרמלין הוא מפגיעה אפשרית באמצעות רחפנים אוקראינים, או ניסיון הפיכה פנימי.

המאמר מסכם כי הצמצום בנוכחות הציבורית של פוטין הוא חלק ממגמה רחבה יותר של הסתגרות והידוק שליטה ביטחונית סביבו, על רקע חששות גוברים בתוך מערכת הממשל הרוסית.

