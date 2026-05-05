נפגשו בבונקר: לוחם אוקראיני שרד שבועיים בבונקר של האויב

בדיווח מרתק שפורסם בגרדיאן, נחשף סיפורו של ואדים לייטנוב, רב-טוראי בן 34 מאודסה, שהצליח להערים על המוות בדרך יצירתית. הכל החל בקרב עקוב מדם בסוף פברואר, כאשר רחפן רוסי פוצץ את העמדה של לייטנוב.

חברו ליחידה נהרג במקום, וואדים, נטול נעליים, רץ לעבר מה שחשב שהוא עמדה אוקראינית סמוכה.

בפנים חיכה לו ניקיטה, חייל רוסי ואסיר לשעבר, שכיוון אליו את נשקו. "אתה לא משלנו, נכון?" שאל לייטנוב המבועת, "בבקשה אל תהרוג אותי".

כאן החלו שבועיים סוריאליסטיים מתחת לאדמה, שבהם השבוי והשובה הפכו לשותפים בעל כורחם לגורל. לייטנוב, שבצעירותו קרא ספרי פסיכולוגיה, הבין שהדרך היחידה לשרוד היא לתפעל את שובו הלא-יציב. הוא בחר "לשחק אותה טיפש" כדי להרגיע את ניקיטה, שסבל מהתקפי זעם והצמיד לו רובה למצח מספר פעמים.

בזמן שחטיבתו של ואדים (חטיבה 118) כבר הודיעה לאמו כי הוא נהרג בוודאות של 95%, לייטנוב שרד על קוביית שוקולד אחת ופקק של מים ליום. התנאים היו כה קשים עד שהרוסים עצמם נאלצו לאסוף מי גשמים ולשתות כדי לשרוד.

התפנית הגיעה כשניקיטה, רעב ומבודד, החל להטיל ספק במלחמה ושאל: "אולי כדאי לי להיכנע לך?". בסופו של דבר, השניים אותתו לרחפן אוקראיני תחת ערפל כבד, וחולצו יחד ברכב משוריין היישר למטה החטיבה האוקראינית.

בעוד ניקיטה הועבר לידי שירותי הביטחון כשבוי מלחמה, לייטנוב התאחד עם משפחתו בנס שמוגדר כ"אחד למיליון". הוא איבד בוהן אחת בשל נמק, אך חזר לחיים מהמקום שממנו מעטים שבים.