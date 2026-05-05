הפלמינגו ( צילום: מסך )

הדיווחים האחרונים אמש (שני) מרוסיה מאשרים כי טיל השיוט הכבד "פלמינגו" פגע במפעל האלקטרוניקה הצבאית VNIIR-Progress בצ'בוקסרי, יעד איכות הממוקם בעומק השטח הרוסי.

מדובר בחלק ממסע מלחמה כלכלי מתוכנן היטב שבו אוקראינה מוחקת את המושג "שטח בטוח" בתוך רוסיה. כיום כ-70% מהאוכלוסייה הרוסית ורבע משטחה של המדינה נמצאים תחת איום ישיר. מגמה זו באה לידי ביטוי גם בפגיעה האחרונה במרכז התעשייתי ההיסטורי ביקטרינבורג, המרוחק כ-1,700 קילומטרים מהגבול, מקום שנחשב חסין לתקיפות מאז מלחמת העולם השנייה.

ה"פלמינגו", המוכר גם כטיל ה-FP-5, הוא פרי פיתוח של חברת הסטארט-אפ האוקראינית Fire Point, והוא נחשב לנשק שובר שוויון בשל השילוב בין טווח טיסה של עד 3,000 קילומטרים לראש קרב הרסני במשקל של 1,150 קילוגרם. הטיל מונע במנוע סילון ומתוכנן לטוס בגובה נמוך כדי לחמוק ממערכות המכ"ם הרוסיות, תוך שימוש בניווט לווייני ואינרציאלי העמיד בפני לוחמה אלקטרונית. בניגוד לחימוש המערבי שסופק לקייב תחת מגבלות שימוש נוקשות, ה"פלמינגו" מיוצר באופן עצמאי באוקראינה, מה שמעניק לצבא האוקראיני חופש פעולה מוחלט לתקוף מטרות אסטרטגיות כמו בתי זיקוק, מפעלי דשנים ונמלים המהווים את עורק החיים הכלכלי של הקרמלין.

הסיבה המרכזית לכך שהטיל נחשב ל"מושיע" עבור אוקראינה טמונה ביכולתו לשנות את הדינמיקה האסטרטגית של המלחמה. מעבר לנזק הפיזי למפעלים, ה"פלמינגו" מאלץ את רוסיה לפרוס מחדש את מערכות ההגנה האווירית המוגבלות שלה הרחק מקווי החזית כדי להגן על תשתיות חיוניות בעומק המדינה, ובכך הוא יוצר "חורים" במעטפת ההגנה הרוסית שדרכם יכולים לחדור כטב"מים וטילים נוספים.

היכולת לשגר מטחים מתואמים של הטיל מאפשרת להציף את מערכי ההגנה של האויב ולהבטיח פגיעות מדויקות ביעדי איכות, מה שמעניק לאוקראינה יתרון משמעותי במלחמת התשה כלכלית שנועדה לשתק את מכונת המלחמה הרוסית מבפנים.