שופט פדרלי מתח ביקורת חריפה על תנאי כליאתו של קול אלן, בן 31, החשוד כי ניסה להגיע לאירוע ארוחת הערב של כתבי הבית הלבן במטרה להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובבכירים נוספים.

לדברי השופט זיא פארוקי הוא "מוטרד מאוד" מהאופן שבו הוחזק אלן, שכלל בידוד בתא מיוחד תחת השגחת התאבדות, ללא אפשרות לשיחות טלפון או ביקורים מלבד עורכי דינו, ואף ללא גישה לתנ"ך למרות בקשות חוזרות מצידו בנושא. "זה מטריד מאוד שאדם ללא עבר פלילי הושם בסגר מלא", אמר, והוסיף כי "הוא חף מפשע עד שיוכח אחרת".

החשוד מצלם את עצמו לפני הירי ( צילום: Justice Department )

בהמשך פנה השופט ישירות לחשוד ואמר: "אני מצטער שהדברים לא התנהלו כפי שהיו צריכים. אנחנו מחויבים לוודא שאתה מקבל יחס ראוי".

עוד הוסיף כי ידרוש עדכון מיידי על תנאי כליאתו. הוא הבהיר כי "נוכל להשיג לך תנ"ך, ואם אפשר לספק מזון טבעוני אפשר גם להבטיח שלא תהיה בסגר כזה".

כזכור, אלן נעצר לאחר שפרץ את מחסומי האבטחה בסמוך לאירוע כתבי הבית הלבן, בו נכח גם הנשיא טראמפ, כשהוא חמוש. בינתיים אלן נותר במעצר, והוא צפוי להופיע לדיון נוסף בימים הקרובים.