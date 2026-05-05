המערב הפרוע חזר

קאובויים בשירות החוק: מרדף סוסים דרמטי שהוביל ללכידת חבר בקרטל הסמים

תיעוד חדש ויוצא דופן חושף מרדף עוצר נשימה של יחידת הפרשים של משמר הגבול האמריקני בשטחים הקשים ביותר בגבול מקסיקו | הפעילות המבצעית הסתיימה במעצר של חשוד המזוהה עם קרטל סינלואה הידוע לשמצה, במקום שבו רכבי שטח פשוט לא יכלו לעבור (חדשות בעולם)

משמר הגבול האמריקאי רודף אחר חשוד בחבר בקרטל סינלואה רכוב על סוס במבצע שתועד בוידאו (צילום: משמר הגבול האמריקאי)

הסרטון, שהופץ באופן רשמי על ידי הרשויות בארצות הברית בתחילת מאי 2026, מציג את סוכני יחידת הסיור על סוסים כשהם מבצעים מרדף במהירות גבוהה בשטח מדברי עם צמחייה עבותה ותנאי עבירות קשים. במהלך המבצע, הצליחו הפרשים ללכוד קבוצה של 13 בני אדם שניסו לחצות את הגבול באופן לא חוקי, כאשר אחד העצורים זוהה כבעל קשרים ישירים לקרטל סינלואה.

היחידה המיוחדת משתמשת בסוסים כ"כלי רכב" מבצעי המעניק להם יתרון גובה טקטי, המאפשר תצפית טובה יותר על השטח לעומת סוכנים רגליים או כאלו הנמצאים ברכבים. הסוסים מסוגלים להגיע למקומות שבהם משאיות או טרקטורונים נתקעים כמו צוקים תלולים וסבך צפוף והם פועלים בדיסקרטיות רבה המאפשרת להם להפתיע מבריחים בשטח.

למרות השילוב של טכנולוגיות מתקדמות כמו רחפנים וחיישנים, משמר הגבול מדגיש כי היחידות המורכבות על סוסים נותרות פתרון יעיל וקריטי לשליטה באזורים מבודדים וקשים למעקב.

בעוד שרכבים מבצעיים מחזיקים מעמד שנים ספורות בלבד בתנאי השטח הקשים, סוס עבודה יכול לשרת ביחידה עד 17 שנים ברציפות, מה שהופך את היחידה לא רק לבעלת יתרון מבצעי, אלא גם לבעלת אורך נשימה יוצא דופן במלחמה בהברחות הסמים והאדם.

