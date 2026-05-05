הסרטון, שהופץ באופן רשמי על ידי הרשויות בארצות הברית בתחילת מאי 2026, מציג את סוכני יחידת הסיור על סוסים כשהם מבצעים מרדף במהירות גבוהה בשטח מדברי עם צמחייה עבותה ותנאי עבירות קשים. במהלך המבצע, הצליחו הפרשים ללכוד קבוצה של 13 בני אדם שניסו לחצות את הגבול באופן לא חוקי, כאשר אחד העצורים זוהה כבעל קשרים ישירים לקרטל סינלואה.

היחידה המיוחדת משתמשת בסוסים כ"כלי רכב" מבצעי המעניק להם יתרון גובה טקטי, המאפשר תצפית טובה יותר על השטח לעומת סוכנים רגליים או כאלו הנמצאים ברכבים. הסוסים מסוגלים להגיע למקומות שבהם משאיות או טרקטורונים נתקעים כמו צוקים תלולים וסבך צפוף והם פועלים בדיסקרטיות רבה המאפשרת להם להפתיע מבריחים בשטח.