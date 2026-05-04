השמיים השתגעו? מחזה בלתי יאומן באינדונזיה השאיר מיליונים פעורי פה

שמי מערב ג'אווה שבאינדונזיה הפכו לאחרונה לקנבס צבעוני ומרהיב ביופיו, שעורר התרגשות עצומה בקרב התושבים | תופעה אופטית נדירה הידועה כ"ענני קשת" כבשה את הרשתות החברתיות והותירה אלפי צופים נדהמים אל מול מראה שמיימי בלתי נתפס (חדשות בעולם)

תופעה המרהיבה בשמי אינדונזיה (צילום: מסך)

בימים האחרונים הוצפו הרשתות החברתיות בתמונות וסרטוני וידאו מרהיבים של עננים הצבועים בגווני הקשת מעל אזורים שונים במערב ג'אווה, אינדונזיה. הסרטונים, שהפכו לוויראליים, תיעדו רגעים שבהם השמיים נראו כמעט שקופים, כשעליהם מפוזרים כתמי אור צבעוניים.

התופעה נצפתה לאחרונה מעל אזורי בוקאסי ובוגור, כאשר נהג שנסע באזור ג'ונגול תיעד שמיים בהירים מעוטרים בעננים דקיקים שזהרו בצבעים עזים.

למרות המראה המרהיב שעלול להיראות לרבים כסימן למזג אוויר קיצוני או אירוע חריג, הסוכנות המטאורולוגית, הקלימטולוגית והגיאופיזית של אינדונזיה (BMKG) מיהרה להרגיע כי מדובר בתופעה אופטית טבעית ונורמלית לחלוטין הנובעת מהאינטראקציה בין אור השמש לחלקיקים באטמוספירה.

קשת של עננים בשמים
קשת של עננים בשמים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

איך הקסם הזה קורה?

התופעה, המכונה בשפה המקצועית Cloud Iridescence (עננות זוהרת), היא מחזה מרהיב המתרחש כאשר אור השמש או הירח עובר דרך עננים דקים במיוחד.

כאשר קרני האור פוגעות בטיפות מים זעירות מאוד או בגבישי קרח קטנים הנמצאים בתוך העננים, מתרחש תהליך הפיזיקלי הנקרא "עקיפה" (Diffraction) האור "מתכופף" סביב אותם חלקיקים ומתפצל לספקטרום של צבעים. מה שמייחד את התופעה הזו מקשת רגילה הוא שהצבעים אינם מופיעים כקשת מושלמת, אלא כגוונים מפוזרים ועדינים המשתלבים בתוך הענן.

כדי שהמחזה יירחש, החלקיקים בענן חייבים להיות בגודל אחיד ודק מאוד. התופעה נפוצה בעיקר בעננים מסוג אלטוקומולוס, צירוקומולוס או צירוס, הממוקמים בגובה רב.

מדובר בתופעה חולפת וקצרת מועד, שכן תנאי האטמוספירה משתנים במהירות, מה שהופך כל תיעוד שלה ליקר ערך ומרגש במיוחד.

מסימני הגאולה! כתוב בזוהר שלקראת ביאת המשיח תופיע הקשת "בגוונין נהירין".
יהודי טוב
היתה תופעה דומה ביבנאל בשבת בבוקר. כמובן בזעיר אנפין לעומת זה!
קשת
השם המלך
בני
'מה רבו מעשך השם'
..
זה בוצע על ידי
Ai
גם בנהריה ראינו עננים צבעוניים ועיגול מושלם מסביב לשמש בסביבות השעה 10:00 בבוקר
יהודי

