הדולפינים בחיפה | צילום: צילום: שי קבסה, רשות הטבע והגנים
במהלך סיור ימי של היחידה הימית של רשות הטבע והגנים במפרץ חיפה, זכו הפקחים איליה בסקין ושי קבסה, למפגש נדיר ומרגש עם להקה של חמישה דולפיננים מצויים, ובה שני גורים.
לדברי הפקחים, הדולפינים ליוו את הסירה לזמן קצר והפגינו התנהגות סקרנית ומשחקית. ״תצפיות מסוג זה באזור מפרץ חיפה נחשבות נדירות ומדגישות את חשיבות השמירה על הסביבה הימית״, הסביר איליה בסקין, פקח ימי ברשות הטבע והגנים.
הדולפינן המצוי הוא יונק ימי אינטליגנטי במיוחד, החי בלהקות חברתיות ומפגין תקשורת מורכבת ושיתוף פעולה בציד. הגורים נולדים לאחר תקופת היריון של כשנה ונשארים לצד אמם זמן ממושך, שבמהלכו הם לומדים את מיומנויות ההישרדות והניווט בים.
