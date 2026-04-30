כיכר השבת
מה רבו מעשיך ה'

לא קורה כל יום | תיעוד חמוד: הדולפינים שיחקו עם הפקחים במפרץ חיפה

במהלך סיור ימי של היחידה הימית של רשות הטבע והגנים במפרץ חיפה, זכו הפקחים איליה בסקין ושי קבסה למפגש נדיר ומרגש עם להקה של חמישה דולפיננים מצויים, ובה שני גורים

הדולפינים בחיפה | צילום: צילום: שי קבסה, רשות הטבע והגנים

במהלך סיור ימי של היחידה הימית של רשות הטבע והגנים במפרץ חיפה, זכו הפקחים איליה בסקין ושי קבסה, למפגש נדיר ומרגש עם להקה של חמישה דולפיננים מצויים, ובה שני גורים.

לדברי הפקחים, הדולפינים ליוו את הסירה לזמן קצר והפגינו התנהגות סקרנית ומשחקית. ״תצפיות מסוג זה באזור מפרץ חיפה נחשבות נדירות ומדגישות את חשיבות השמירה על הסביבה הימית״, הסביר איליה בסקין, פקח ימי ברשות הטבע והגנים.

הדולפינן המצוי הוא יונק ימי אינטליגנטי במיוחד, החי בלהקות חברתיות ומפגין תקשורת מורכבת ושיתוף פעולה בציד. הגורים נולדים לאחר תקופת היריון של כשנה ונשארים לצד אמם זמן ממושך, שבמהלכו הם לומדים את מיומנויות ההישרדות והניווט בים.

(צילום: איליה בסקין רשות הטבע והגנים)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר