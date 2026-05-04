קשה לצפייה

מופע הראווה שהפך לסיוט: משאית מפלצת דהרה לתוך הקהל 

מופע ראווה הפך לזירת אסון קטלנית, לאחר שרכב תצוגה כבד איבד שליטה ודהר ישירות לתוך קהל הצופים | האירוע הקשה, הסתיים באבדות בנפש ובעשרות פצועים (חדשות בעולם)

משאית מפלצת דהרה לתוך הקהל (צילום: מסך)

אירוע ראווה של משאיות מפלצת בעיר פופאיאן שבמחוז קאוקה שהתרחש ביום ראשון הסתיים באסון כבד, לפחות שני בני אדם נהרגו, בהם ילדה בת 10, ובין 37 ל-38 אנשים נוספים נפצעו לאחר שרכב ענק איבד שליטה ודהר לתוך קהל הצופים.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את רגעי האימה: משאית מפלצת גדולה נראית כשהיא עוברת בהצלחה מכשול במסלול, אך מיד לאחר מכן אינה מצליחה לבלום בזמן. כתוצאה מכך, הרכב סטה בחדות הצידה ודהר ישירות לעבר ההמונים שעמדו בקרבת מקום.

המפלצת דוהרת לתוך הקהל| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מושל המחוז אישר את מספר ההרוגים והפצועים בתקרית הקשה. גורם רשמי בעיר פופאיאן מסר לעיתון הקולומביאני "אל אספקטדור" כי אחד הקורבנות היא ילדה בת 10.

בתמונות וסרטונים מהזירה נראים אנשים המומים עומדים ליד משאית המפלצת מיד לאחר שהנהג איבד עליה שליטה. הרשויות המקומיות ממשיכות לחקור את נסיבות התאונה והסיבות לכשל בבלימה שהוביל לתוצאות הקטלניות.

