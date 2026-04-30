מנהלת כלא מסתבכת בעקבות בריחה המונית של אסירים | צפו

תיעוד מהבריחה המפורסמת - צילום: Orleans Parish Sheriff's Office תיעוד מהבריחה המפורסמת | צילום: צילום: Orleans Parish Sheriff's Office

שריף מחוז אורלינס, סוזן האטסון, הואשמה בשורת עבירות חמורות בעקבות פריצת הכלא הידועה בניו אורלינס בשנת 2025. הפריצה נחשבת לאחת מבריחות האסירים הגדולות בתולדות ארצות הברית.

הבריחה התרחשה לאחר שאסירים הצליחו לצאת ממתקן הכליאה בניו אורלינס דרך פרצה במבנה, וחלקם נמלטו מאחורי אזור השירותים. כל עשרת האסירים שנמלטו נתפסו מאוחר יותר לאחר מצוד ארצי. לפי הדיווחים, חלק מהם היו מואשמים בעבירות חמורות כולל רצח.

החור שהותירו האסירים בקיר ( צילום: Orleans Parish Sheriff’s Office )

בהודעת התביעה נאמר כי “למרות שהשריף האטסון לא פתחה בעצמה את דלתות הכלא, סירובה לעמוד בדרישות בסיסיות של החוק ולנקוט אמצעי זהירות מינימליים תרם באופן ישיר לבריחה ואפשר אותה”.

כהונתה של האטסון הייתה רצופה ביקורת ציבורית, פרשות נוספות וקריאות להתפטרותה. היא נבחרה לתפקיד בשנת 2021 למרות חוסר ניסיון קודם בניהול מתקני כליאה, לאחר שכיהנה כמפקחת משטרתית עצמאית וכעורכת דין בתחום פיקוח על המשטרה.

בית המשפט קבע לה ערבות גבוהה, ואף הורה לה למסור את דרכונה ולהישאר במדינת לואיזיאנה עד להמשך ההליך.