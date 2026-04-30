כיכר השבת
שורת עבירות חמורות

מנהלת כלא מסתבכת בעקבות בריחה המונית של אסירים | צפו

שריף מחוז אורלינס הואשמה בעקבות בריחת 10 אסירים מהכלא בניו אורלינס ב-2025

1תגובות
תיעוד מהבריחה המפורסמת
תיעוד מהבריחה המפורסמת | צילום: Orleans Parish Sheriff's Office

שריף מחוז אורלינס, סוזן האטסון, הואשמה בשורת עבירות חמורות בעקבות פריצת הכלא הידועה בניו אורלינס בשנת 2025. הפריצה נחשבת לאחת מבריחות האסירים הגדולות בתולדות .

הבריחה התרחשה לאחר שאסירים הצליחו לצאת ממתקן הכליאה בניו אורלינס דרך פרצה במבנה, וחלקם נמלטו מאחורי אזור השירותים.

כל עשרת האסירים שנמלטו נתפסו מאוחר יותר לאחר מצוד ארצי. לפי הדיווחים, חלק מהם היו מואשמים בעבירות חמורות כולל רצח.

החור שהותירו האסירים בקיר (צילום: Orleans Parish Sheriff’s Office)

בהודעת התביעה נאמר כי “למרות שהשריף האטסון לא פתחה בעצמה את דלתות הכלא, סירובה לעמוד בדרישות בסיסיות של החוק ולנקוט אמצעי זהירות מינימליים תרם באופן ישיר לבריחה ואפשר אותה”.

כהונתה של האטסון הייתה רצופה ביקורת ציבורית, פרשות נוספות וקריאות להתפטרותה. היא נבחרה לתפקיד בשנת 2021 למרות חוסר ניסיון קודם בניהול מתקני כליאה, לאחר שכיהנה כמפקחת משטרתית עצמאית וכעורכת דין בתחום פיקוח על המשטרה.

בית המשפט קבע לה ערבות גבוהה, ואף הורה לה למסור את דרכונה ולהישאר במדינת לואיזיאנה עד להמשך ההליך.

ארה"ב | כלא | בריחה | מצוד | ניו אורלינס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תבדקו איפה שרה טנקרדי...
בטח הם ראות בלופים את סידרת נימלטים

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר