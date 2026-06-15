אחרי החגיגות: נחשף הסכום ההזוי שנשפך על יום ההולדת של טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ציין את יום הולדתו ה-80 ביום ראשון בערב באירוע חגיגי שנערך במדשאה הדרומית של הבית הלבן.

במרכז החגיגות התקיים אירוע קרבות לחימה מיוחד בשם "UFC Freedom 250", שבו התמודדו 14 לוחמים מכל רחבי העולם בתוך כלוב קרבות.

טראמפ יצא מהחדר הסגלגל ונכנס בכניסה שהזכירה את כניסתם של לוחמים לזירה. כ-4,300 צופים נכחו באירוע, בהם כ-1,200 חיילים בשירות פעיל, וקיבלו את פני הנשיא בתשואות רמות, כשמפעם לפעם נשמעו קריאות "יום הולדת שמח".

"זה היה מעבר לכל דבר שמישהו אי פעם ראה בספורט", אמר טראמפ בקצרה לעיתונאים לפני יציאתו לפסגת ה-G7 בצרפת. לפי דיווחים בתקשורת, עלותו של האירוע מוערכת בכ-60 מיליון דולר.