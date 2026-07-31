חונקים את האייתוללות: מצור יבשתי קיצוני על איראן

טבעת החנק סביב צווארו של המשטר בטהראן עומדת להתהדק באופן חסר תקדים. דיווח בלעדי ודרמטי של עיתון 'הטלגרף' הבריטי חושף כי מאחורי הקלעים מתגבשת תוכנית אסטרטגית קיצונית במיוחד שנשקלת בחדר הסגלגל: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוקלים ברצינות מהלך שישנה את פני המזרח התיכון – הטלת "מצור יבשתי" כולל על איראן, שיחסום לחלוטין את גבולותיה ויחתוך את כל צינורות החמצן הכלכליים והצבאיים שנותרו לה.
הנושא המרכזי עלה בפגישת הפסגה בוושינגטון, שם בחנו השניים דרכים להגברת הלחץ הכלכלי באמצעות שילוב של אמצעים קינטיים וצבאיים לצד אמצעים לא-קינטיים. התוכנית השאפתנית שואפת להדק או לסגור לחלוטין את מעברי הגבול היבשתיים של איראן, כדי לעצור לחלוטין את זרם הייבוא והייצוא ולמנוע מהמשטר להתחמש מחדש.
מה עומד מאחורי השינוי האסטרטגי
בכיר ישראלי צוטט בעיתון באומרו: "מה אם פשוט תחסום את היבשה? נגיד שאיראן לא יכולה להכניס או להוציא שום דבר. הכול יכול לקרות". עם זאת, ב'טלגרף' מדגישים כי ייתכן שמדובר בחלק מלוחמה פסיכולוגית או "מסך עשן" שמטרתו להסוות את הצעד המבצעי הבא.
על פי הערכות מודיעיניות, טראמפ מבין שהאסטרטגיה הצבאית הנוכחית הגיעה למבוי סתום. המצור היבשתי נועד לאלץ את טהראן לחזור לשולחן המשא ומתן מעמדת נחיתות מובהקת, במקביל למצור הימי האמריקני שכבר פוגע בייצוא הנפט. כפי שדיווחנו, סעודיה החלה לפעול בעיראק נגד מיליציות פרו-איראניות, מה שמעיד על שינוי אזורי רחב יותר.
האתגרים המורכבים ביישום
יישום המהלך יחייב הפעלת לחץ עצום על שבע מדינות החולקות גבול יבשתי עם איראן – ביניהן עיראק, טורקיה, פקיסטן ואפגניסטן. חלק מהמדינות הללו עוינות את ישראל או מסומנות כחוליות חלשות במערכת האזורית. כפי שנחשף בדיווח נוסף, אלפי לוחמי מיליציות פרו-איראניות מעיראק חצו לאחרונה את הגבול לאיראן כדי להתכונן לתרחיש של פלישה קרקעית אמריקאית.
מדינות שכנות שיסכימו לשתף פעולה עם המצור עלולות לספוג מתקפות נקם ישירות מצד איראן, מה שיהפוך את המרחב כולו לזירת עימות פעילה. המורכבות האזורית מתעצמת לאור העובדה שחלק מהמדינות הללו תלויות כלכלית באיראן או מקיימות עמה קשרים אסטרטגיים.
המשמעות עבור ישראל והאזור
המשמעות הישירה היא שהמערכה מול איראן רחוקה מסיום והופכת למערכת חנק ארוכת טווח. ישראל תידרש לכוננות עליונה בחזית המזרחית, למעקב מודיעיני הדוק אחר הברחות בגבולות, ולפעילות צבאית עצימה של חיל האוויר נגד שיירות אספקה שינסו לפרוץ את המצור דרך עיראק וסוריה.
התוכנית מעלה גם שאלות לגבי יציבות אזורית רחבה יותר. כפי שהתברר בימים האחרונים, המתיחות באזור גוברת: שר החוץ האיראני האשים את ישראל בתקיפת מכלית גז במצרים, והדיפלומטיה האמריקנית מנסה לקדם הסכמים במקביל ללחץ הצבאי.
בכיר אמריקאי מסר כי התוכנית עדיין בשלבי בחינה, והחלטה סופית טרם התקבלה. עם זאת, עצם העלאת האפשרות מעידה על רצינות הכוונות להגביר את הלחץ על טהראן באופן דרמטי.
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