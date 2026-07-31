חונקים את האייתוללות: מצור יבשתי קיצוני על איראן

כוחות ארה"ב בדרך למצור על איראן - צילום: צבא ארה"ב @USArmy כוחות ארה"ב בדרך למצור על איראן | צילום: צילום: צבא ארה"ב @USArmy 10 10 0:00 / 0:19

טבעת החנק סביב צווארו של המשטר בטהראן עומדת להתהדק באופן חסר תקדים. דיווח בלעדי ודרמטי של עיתון 'הטלגרף' הבריטי חושף כי מאחורי הקלעים מתגבשת תוכנית אסטרטגית קיצונית במיוחד שנשקלת בחדר הסגלגל: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוקלים ברצינות מהלך שישנה את פני המזרח התיכון – הטלת "מצור יבשתי" כולל על איראן, שיחסום לחלוטין את גבולותיה ויחתוך את כל צינורות החמצן הכלכליים והצבאיים שנותרו לה.

הנושא המרכזי עלה בפגישת הפסגה בוושינגטון, שם בחנו השניים דרכים להגברת הלחץ הכלכלי באמצעות שילוב של אמצעים קינטיים וצבאיים לצד אמצעים לא-קינטיים. התוכנית השאפתנית שואפת להדק או לסגור לחלוטין את מעברי הגבול היבשתיים של איראן, כדי לעצור לחלוטין את זרם הייבוא והייצוא ולמנוע מהמשטר להתחמש מחדש.

צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

מילציות צבאיות בעיראק ( צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים )

מדינות שכנות שיסכימו לשתף פעולה עם המצור עלולות לספוג מתקפות נקם ישירות מצד איראן, מה שיהפוך את המרחב כולו לזירת עימות פעילה. המורכבות האזורית מתעצמת לאור העובדה שחלק מהמדינות הללו תלויות כלכלית באיראן או מקיימות עמה קשרים אסטרטגיים.

המשמעות עבור ישראל והאזור

המשמעות הישירה היא שהמערכה מול איראן רחוקה מסיום והופכת למערכת חנק ארוכת טווח. ישראל תידרש לכוננות עליונה בחזית המזרחית, למעקב מודיעיני הדוק אחר הברחות בגבולות, ולפעילות צבאית עצימה של חיל האוויר נגד שיירות אספקה שינסו לפרוץ את המצור דרך עיראק וסוריה.

התוכנית מעלה גם שאלות לגבי יציבות אזורית רחבה יותר. כפי שהתברר בימים האחרונים, המתיחות באזור גוברת: שר החוץ האיראני האשים את ישראל בתקיפת מכלית גז במצרים, והדיפלומטיה האמריקנית מנסה לקדם הסכמים במקביל ללחץ הצבאי.

בכיר אמריקאי מסר כי התוכנית עדיין בשלבי בחינה, והחלטה סופית טרם התקבלה. עם זאת, עצם העלאת האפשרות מעידה על רצינות הכוונות להגביר את הלחץ על טהראן באופן דרמטי.