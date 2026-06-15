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חכמה בגויים תאמין

שיעור עולמי בדרך ארץ: בזמן שהמון משולהב זורע הרס, יפנים בחרו אחרת

בעולם שבו ניצחון הופך למוקד של ונדליזם והרס, קבוצת אוהדים אחת מוכיחה שאפשר גם אחרת | בזמן שהיציעים הופכים לזירות קרב, היפנים מוכחים שיש עוד תקווה (חדשות בעולם)

יפן וכל השאר (צילום: מסך)

בעוד שבאזורים אחרים בעולם נרשמו לאחרונה מראות קשים של פורענות, הצתת כלי רכב, ניפוץ שמשות והשחתת תשתיות ציבוריות בעקבות אירועי פנאי, בלט השבוע מחזה יוצא דופן באצטדיון בדאלאס.

מאות אוהדים שהגיעו מיפן לצפות במשחק, סירבו לעזוב את המקום עם שריקת הסיום לפני שווידאו כי סביבתם נקייה לחלוטין.

אוהדים השבוע בניו יורק
אוהדים השבוע בניו יורק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האוהדים, שהצטיידו מראש בשקיות אשפה כחולות שהביאו מהבית, עברו בין השורות ואספו בקפדנות כל בדל פסולת, בקבוקים ועטיפות מזון שנותרו ביציעים.

המחזה הזה הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, כאשר רבים בעולם מגדירים אותם כ"אוהדים הטובים ביותר" בשל תרבותם המכבדת והבוגרת.

מתברר כי אין מדובר באירוע חד פעמי, אלא במסורת ארוכת שנים המושרשת עמוק בתרבות היפנית. נוהג זה מכונה בשם "סוג'י" פילוסופיה חברתית המקדשת את השארת המקום בדיוק כפי שנמצא, מתוך כבוד לזולת ולרכוש הציבורי.

ערך זה נלמד ביפן כבר מגיל צעיר, כאשר תלמידי בתי הספר היסודיים מחונכים לקחת אחריות על ניקיון סביבתם.

אוהדים היפנים
אוהדים היפנים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הביטוי השגור בפיהם להסברת התופעה הוא: "Tatsu tori ato wo nigosazu", שמשמעותו בתרגום חופשי היא "להחזיר את המצב לקדמותו".

מדובר בשיעור מאלף כי גם ברגעים של התרגשות גדולה או אכזבה מהתוצאה, האחריות האישית והמוסרית של האדם כלפי סביבתו אינה פוקעת.

בעוד שבמקומות אחרים נאלצו כוחות המשטרה לבצע מעצרים בעקבות נזקים כבדים לרכוש, האוהדים הללו השאירו אחריהם יציעים נקיים יותר ממה שקיבלו. מחזה זה משמש תזכורת לכך שדרך ארץ קדמה לכל, וכי כבודו האמיתי של האדם נמדד דווקא במעשים הקטנים והצנועים שנעשים הרחק מאור הזרקורים.

כדורגליפןוונדליזםאוהדים
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