מחקר חדש ב-Chile שופך אור על תהליכים מוחיים עוצמתיים שחווים אוהדי כדורגל בעת משחקים מול יריבים מושבעים: רמות תגמול קופצות בניצחון, ואזורי הבקרה העצמית בדעיכה בהפסד | החוקרים מסבירים כיצד שינויים אלו עלולים להוביל לתגובות קיצוניות בקרב אוהדים מסורים וכיצד דפוסי תגובה אלה מתקיימים גם בפוליטיקה ובקונפליקטים זהותיים נוספים (פסיכולוגיה)
אחרי שהמשטרה והבעלים של ביתר ירושלים אלי טביב כמעט התייאשו, הופיע הרב עמי פייקובסקי, חסיד חב"ד, עם תוכנית חינוכית שנועדה לחנך את אוהדי "לה פמיליה" שהיהדות מתנגדת לאלימות ולגזענות • צפו בכתבה של סיון רהב מאיר (ספורט)