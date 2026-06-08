ארכיטקטורת קצה: הרכבת ההפוכה ביפן שמרחפת מעל הפקקים 

המונורייל התלוי בצ’יבה - יפן ( צילום: מסך )

בעיר צ'יבה שביפן שוכן אחד הפרויקטים ההנדסיים המרהיבים ביותר בעולם: המונרייל העירוני התלוי של צ'יבה. מדובר במערכת תחבורה ייחודית שבה הרכבות אינן נעות על מסילה קרקעית, אלא תלויות ממסילה עילית.

התוצאה היא מראה מרשים של קרונות החולפים מעל זרם התנועה העירוני, מה שמאפשר לנוסעים לברוח מהפקקים היומיומיים בדרך שהיא אטרקציה בפני עצמה.

המונרייל ביפן - צילום: רשתות חברתיות המונרייל ביפן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

עם אורך כולל של 15.2 קילומטרים, המערכת מחזיקה בתואר המונרייל העירוני התלוי הארוך ביותר בעולם. הרעיון נולד כבר בשנות ה-70 כפתרון לצפיפות הקרקעית בעיר, והחלק הראשון של הקו נחנך ב-1988. מתוק בצורה קיצונית: גבר בלע קילו דבש בדקה אחת ושבר שיא עולם דני שפיץ | 10:06 איך הקסם הזה עובד? הסוד של המונרייל בצ'יבה טמון בטכנולוגיה צרפתית ייחודית, שבה הרכבת אינה "יושבת" על מסילה אלא תלויה ממנה. הקרונות מחוברים למסילה עילית סגורה, שבתוכה נעים צמיגים פנאומטיים (צמיגי אוויר) המבטיחים נסיעה שקטה וחלקה במיוחד. בזכות המבנה הזה, הנוסעים מרגישים כאילו הם גולשים בעדינות מעל העיר. המערכת כולה בנויה על מסילה כפולה המאפשרת תנועה רציפה, כאשר התחנות מוגבהות מהקרקע ונגישות בקלות.

רכבת מקורית מסדרה 1000 חוצה מתג מסילה ליד תחנת צ'ישירודאי ( צילום: By Cheng-en Cheng - https://www.flickr.com/photos/rail02000/47490335332/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112708651 )

למרות המראה ה"מרחף" בתחילה היו תושבים שחששו לנסוע בכלי תלוי בגובה רב (במיוחד בגלל החשש מרעידות אדמה), המערכת הוכחה כבטוחה לחלוטין, בדומה לרכבת רגילה.

אחד הרגעים המרגשים ביותר בשימוש במונרייל הוא הנסיעה בדגם ה-"Urban Flyer" שהוכנס לשירות בשנים האחרונות. עם עיצוב מודרני ותחושת גלישה עדינה, הוא מעניק חוויה עתידנית לכל מי שעולה עליו.

המונרייל ביפן - מבט מבפנים - צילום: רשתות חברתיות המונרייל ביפן - מבט מבפנים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:25

כל התחנות ברשת מוגבהות ונגישות באמצעות מעליות ודרגנועים, והן מחברות את הנוסעים למוקדי מפתח בעיר כמו נמל צ'יבה, גן החיות העירוני, פארקים מרהיבים ומרכזי קניות.