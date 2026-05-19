הפלא השמיני: הסוד מאחורי קיר המים בגשר הגבוה בתבל

גשר המים בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

סין - הכל אפשרי

במחוז גוויז'ואו שבסין, אזור המכונה לעיתים “מוזיאון הגשרים העולמי”, נחנך לאחרונה גשר קניון הואג'יאנג, שכבר הפך לשיחת היום בעולם ההנדסה. הגשר מתנשא לגובה בלתי נתפס של 625 מטרים מעל נהר בייפאן גובה שבו ניתן היה להכניס את כל בניין האמפייר סטייט מתחתיו ועדיין להותיר מרווח גדול. מעבר לכך, מדובר גם בגשר תלייה בעל מפתח מרכזי עצום של 1,420 מטרים, שנבנה בתנאי שטח הרריים מאתגרים במיוחד, ושבר את השיא הקודם שהוחזק אף הוא באותו אזור.

גשר המים בסין - צילום: רשתות חברתיות גשר המים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:38

מים רבים

אחד המאפיינים המרשימים ביותר של הגשר הוא “מסך המפל” המלאכותי שנוצר בו. במהלך עבודות החפירה והמנהור התגלו באזור מי מעיינות, ומהנדסים ניצלו אותם והפנו אותם למערכת משאבות מיוחדת שמזרימה את המים מגוף הגשר ישירות אל תוך הקניון.

כשהמים נופלים מגובה כזה, הרסס שנוצר באוויר יחד עם קרני השמש יוצר תופעה ויזואלית מרהיבה של קשתות צבעוניות, שהופכות את המקום לאטרקציה שמושכת צלמים ומבקרים מכל העולם.

אבל הגשר הזה הוא הרבה מעבר לנתיב תחבורה. הוא תוכנן גם כאתר תיירותי ואטרקציה חווייתית בגובה העננים. בראש אחד ממגדלי התמיכה, בגובה של כ־800 מטרים מעל קרקעית העמק, פועל בית קפה עם נוף פנורמי מרהיב, אליו מגיעים באמצעות מעלית זכוכית מהירה.

גשר המים בסין - צילום: רשתות חברתיות גשר המים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:55

בנוסף, הוקם מסלול הליכה עם רצפת זכוכית שמאפשר למבקרים להביט ישירות אל התהום שמתחת לרגליהם, לצד מתקני אקסטרים הכוללים קפיצות באנג’י מהגבוהים בעולם ופלטפורמות לריחוף.

מעבר לחוויה התיירותית, מדובר במהפכה של ממש עבור תושבי האזור. הקניון העמוק, המכונה לעיתים “הסדק של כדור הארץ”, דרש בעבר נסיעה מפותלת ומסוכנת של כשעתיים או הפלגה של כ־70 דקות במעבורת כדי לעבור מצד לצד. כיום, המעבר מתבצע בנסיעה חלקה של כדקה עד שתי דקות בלבד, שינוי שמשפיע באופן דרמטי על החיים והנגישות באזור.

בית הקפה בגשר המים בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרויקט כולו הושלם בפחות מארבע שנים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות במיוחד, כולל מערכת הניווט הלוויינית “ביידו” וכטב”מים שסייעו בהנחת הכבלים הראשונים בדיוק גבוה במיוחד מעל התהום. הגשר הזה מצטרף לשורה ארוכה של פרויקטים דומים, ומהווה סמל נוסף לתנופת הפיתוח ההנדסי של סין, שמחזיקה כיום בחלק גדול מהגשרים הגבוהים ביותר בעולם.