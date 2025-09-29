הגשר הגובה בעולם בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

גשר הקניון הגדול חואג'יאנג שבסין קוטף את התואר הגשר הגבוה ביותר בעולם, והוא נפתח רשמית לתנועה ביום ראשון בבוקר, במחוז גוויג'ואו שבדרום-מערב סין.

פתיחתו מציינת הישג מונומנטלי נוסף למורשת בניית הגשרים המובילה בעולם של גוויג'ואו, ומייצגת אבן דרך נוספת בבניית התשתיות האיתנה של סין. הגשר מחזיק בשיא עולמי חדש עם גובה אנכי של 625 מטרים, גובה המקביל לכמעט כפול מגובה מגדל אייפל. בכך הוא עקף את שיא הגובה הקודם שהוחזק על ידי גשר בייפאנג'יאנג (565 מטרים), הממוקם גם הוא בגוויג'ואו. הגשר, שאורכו 2,890 מטרים עם מפתח של 1,420 מטרים, הוא גם הגשר בעל המפתח הגדול ביותר בעולם שנבנה באזור הררי. בנייתו החלה בשנת 2022, ובמהלכה הושגו פריצות דרך טכנולוגיות רבות, כולל פיתוחים בתחום עמידות הרוח ובנייה בגובה רב. הגשר משתרע בין המחוזות האוטונומיים צ'יאנשינאן בּוּיִי ומְיָאו לבין העיר אנשון בגוויג'ואו. הפתיחה צפויה להאיץ משמעותית את הפיתוח הכלכלי והחברתי המקומי. שיפור הקישוריות הוא דרמטי: הגשר מפחית את זמן הנסיעה בין שתי הגדות משעתיים לשתי דקות בלבד. זוועה במישיגן: "הוא פוצץ את הדלתות והחל לירות לכל עבר" | ארבעה נהרגו יוסי נכטיגל | 10:08 לקראת התנגשות חזיתית: 47 ספינות עושות את דרכן לישראל - חיל הים בכוננות בני סולומון | 10:44

מבחן עומס על הגשר הגבוה בעולם ( צילום: רשתות חברתיות )

עבור התושבים המקומיים באזור המרוחק, פתיחת הגשר מביאה יתרונות ממשיים עצומים. תושבת מקומית מהקבוצה האתנית בּוּיִי, לו צ'יונג, הביעה התרגשות על הפרויקט וציינה כי הוא יהפוך את הנסיעה לנוחה יותר ויביא תיירים רבים שיכירו את גוויג'ואו.

גוויג'ואו ידועה כמעצמה עולמית בבניית גשרים, עם למעלה מ-32,000 גשרים שנבנו או נמצאים בבנייה במחוז ההררי. מתוך 100 הגשרים הגבוהים בעולם, גוויג'ואו ממלאת כמעט מחצית מהמקומות, ושלושת הגשרים הגבוהים ביותר בעולם נמצאים כולם במחוז זה.

במקביל לפתיחת הגשר, נערך בו אירוע ספורט אתגרי בינלאומי. גורמים רשמיים ומהנדסים הדגישו כי גשרים אלו אינם רק "מבני פלדה ובטון", אלא "עורקים חיוניים" שמטרתם לחבר כפרים הרריים מרוחקים לרשת הפיתוח הלאומית ולהבטיח שיתרונות המודרניזציה יגיעו לכל קבוצה אתנית ולכל פינה במדינה.