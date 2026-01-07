בעוד העיר ניו יורק מנסה לעכל את כניסתו של זוהראן ממדני לתפקיד ראש העיר המוסלמי הראשון, המושבע על ספרי קוראן, התושבים נחרדו לגלות כי קו הרקיע של העיר עבר מהפך דרמטי ומעורר מחלוקת.

בהוראת המושלת מדינת ניו יורק היא קתי הוצ’ול נצבעו 16 אתרים מרכזיים בעיר, ובראשם מגדל החירות (One World Trade Center), באור ירוק בוהק לציון "חודש המורשת המוסלמית-אמריקאית".

ההחלטה לצבוע בירוק דווקא את המגדל שהוקם על חורבות התאומים – המקום בו נרצחו אלפי אמריקאים בידי מחבלים מוסלמים מארגון אל-קאעידה עוררה גל של זעם ציבורי על חוסר הרגישות המשווע. חברת מועצת העיר, ויקי פלאדינו, תקפה את המהלך בציוץ זועם: "את התאומים לא ניתן היה להאיר בירוק הלילה", בעוד פעילים אחרים תהו מדוע העיר בוחרת לכבד את זכר הקהילה המוסלמית דווקא באתר המהווה פצע פתוח עבור משפחות הקורבנות.

הזעם הציבורי אינו מופנה רק לצבע האורות. המהפך של ממדני נשען על תשתית שנוצרה עוד קודם לכן, עם שינוי ההנחיות המאפשרות למואזין להשמיע את קריאת ה"אד'אן" בפומבי וללא צורך בהיתר מיוחד. בעוד התומכים טוענים כי מדובר בקידום "הכלה וסובלנות", רבים חשים כי מדובר בכפייה של מוטיבים דתיים במרחב הציבורי, המערערת את הסטטוס קוו בעיר.

עבור ניו יורקרים רבים, האור הירוק על מגדל החירות הוא הרבה יותר ממחווה תרבותית הוא נתפס כחילול זכר הקורבנות וכהוכחה לכך שהנהגת העיר איבדה את המצפן המוסרי שלה אל מול הזיכרון ההיסטורי הכואב של ה-11 בספטמבר.