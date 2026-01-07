כיכר השבת
דרמה בחנות יוקרה: שוטרים חמושים סיכלו שוד נועז בשידור חי | צפו

שני חשודים נעצרו בקליפורניה, לאחר שניסו לגנוב תיקי יוקרה בשווי של כמעט 100 אלף דולר מחנות מעצבים | המשטרה פרסמה תיעוד שבו נראים שוטרים חמושים בכבדות מסכלים בלייב את הפריצה הנועזת (בעולם)

תיעוד השוד והתפיסה (צילום: Irvine Police Department)

הרשויות בקליפורניה הודיעו כי שני חשודים נעצרו, לאחר שניסו לגנוב תיקי יוקרה בשווי של כמעט 100 אלף דולר מחנות מעצבים.

ה הוזעקו אתמול (שלישי) לפנות בוקר בעקבות דיווח על פריצה, לאחר שאנשי האבטחה במקום התריעו על האירוע החריג.

משטרת אירוויין פרסמה תיעוד שבו נראים שוטרים חמושים בכבדות מסכלים את הפריצה הנועזת, לאחר ששני החשודים, לבושים בקפוצ’ונים שחורים ומסכות פנים, ניסו להימלט כשהם נושאים חבילה של פריטי מעצבים.

בסרטון נראים שני החשודים מטפסים על קיר גבוה, ונכנסים לחנות היוקרה. מצלמות האבטחה תיעדו אותם כשהם אוספים תיקים ונושאים אותם בתוך המבנה. בהמשך נראו החשודים כשהם מנסים לצאת דרך דלת חירום כשהם מחזיקים במספר רב של תיקים, אך לפתע הם שינו כיוון, פנו לעבר גרם מדרגות סמוך ורצו לקומה העליונה.

כעבור זמן קצר איתרו שוטרים רבים את שני החשודים, כשהם מסתתרים סמוך למשרדים. בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים נראים החשודים כשהם אזוקים ומובלים לניידת.

משטרת אירוויין זיהתה את השניים כריצ’רד ברנרד ספנסר, בן 40 מלוס אנג’לס, ומרסלוס רונל שלבי, בן 30 מהוליווד. החשודים נעצרו והובאו לכלא במחוז אורנג’ בחשד לפריצה, גניבה חמורה, קשירת קשר לביצוע פשע, ונדליזם והתנגדות ל. תיקי היוקרה נמסרו חזרה לבעלים.

