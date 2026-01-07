המשטר האיראני משחזר את השיטה האכזרית שסיימה את מחאות החיג'אב

המחאות באיראן לא נעצרות זה היום ה-11, והמשטר החליט ככל הנראה לשחזר 'טריק' אכזרי ממחאות החיג'אב - במטרה לבלום בכוח את התפשטותן.

מחאות החיג'אב הזכורות היטב החלו בסוף שנת 2017, והיו מופנות נגד החוק המחייב נשים ללבוש חיג'אב, תוך דגש על זכויות נשים ושוויון מגדרי. המחאה החלה ברשתות החברתיות עם סיפורה של האישה וידה מוהד, שהתפרסמה כשעמדה על ארון ברחוב בטהראן ומניפה את החיג'אב שלה כמחאה על החוק. נשים רבות חיקו את המעשה, והפגנות חודשו והתגברו בשנים שלאחר מכן, במיוחד ב-2022 לאחר מותה של מהסא אמיני.

המחאה נתקלה בדיכוי אכזרי בידי המשטר. אלפי מפגינים נהרגו, בהם עשרות ילדים, ועשרות אלפי עצורים עברו עינויים קשים ומכות חשמל במטרה להוציא "הודאות". הרשויות ערכו מעצרים שרירותיים, ניתוקים של האינטרנט, פיקוח צמוד על נשים באמצעות 'משטרת המוסר' ומצלמות מתקדמות, ואכפו עונשי מאסר ומלקות על נשים שלא לובשות חיג'אב.

ב-2023, כשמספר ההוצאות להורג - חלקן פומביות במטרה לזרוע אימה - גדל ב-43%, ההפגנות נחלשו בהדרגה עד שנפסקו.

כעת נראה שהמשטר החליט לשחזר את השיטה. איראן הוציאה הבוקר להורג גבר בשם עלי ארדסתאני, שהואשם ב"ריגול עבור ישראל".

בדיווח של הרשות השופטת האיראנית טענו כי "גזר הדין מוות של עלי ארדסתאני, בגין פשע ריגול לטובת שירות המודיעין 'מוסד' באמצעות העברת מידע רגיש של המדינה, בוצע לאחר אישור בית המשפט העליון ולאחר מעבר בהליכים משפטיים".

במקביל, פעילים מארגון זכויות האדם Human Rights Activists News Agency, הפועל מארה"ב, דיווחו אתמול כי לפי המידע שאספו עד כה נהרגו במחאות באיראן 35 בני אדם, ויותר מ-1,200 נעצרו.

למרות מקרי הרצח הרבים, גם היום הפגנות גדולות נערכו בשלל ערים ברחבי איראן, לצד שביתות ותהלוכות מחאה. הרקע הנוכחי לפתיחת המחאות הוא המצב הכלכלי הקשה במדינה, כשהמטבע המקומי צונח בימים האחרונים לשפל חסר תקדים.