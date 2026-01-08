כפי שדיווחנו השבוע, בעלי מועדון הלילה "לה קונסטליישן" באתר הנופש השוויצרי קראנס-מונטנה נחקרים בחשד להריגה, גרימת חבלה והשמדת ראיות, בעקבות הדליקה הקטלנית בליל השנה החדשה שבה נספו 40 בני אדם.

החוקרים בוחנים טענות לפיהן המנהלת, ג'סיקה מורטי, נטשה את המבלים הלכודים ונמלטה מהמקום כשהיא נושאת עמה את קופת המזומנים של המועדון.

במקביל לחשדות על רשלנות שהובילה לפרוץ האש, נבדק חשד לשיבוש הליכי משפט לאחר שחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של המועדון הושבתו בשעות הבוקר המוקדמות של ה-1 בינואר, בזמן שצוותי החירום עדיין פעלו לחילוץ נפגעים. עורכי דין המייצגים את 119 הפצועים טוענים כי המנהלים פעלו במכוון למחיקת תיעודים מהמסיבה הצפופה שהיו עשויים לשמש כראיות. עו"ד רומיין ג'ורדן ציין כי "הסרת החשבונות מעידה כי חששות בטיחותיים עלו בראשם של המנהלים באופן מיידי".

מחקירת האירוע עולה כי האש פרצה סמוך לשעה 01:30, לאחר שזיקוקים שהוצמדו לבקבוקי שמפניה הציתו את תקרת המבנה. המועצה המקומית הודתה כי במועדון לא נערכה בדיקת בטיחות מאז שנת 2019, עובדה המגבירה את הביקורת הציבורית על מחדלי האכיפה במקום. למרות זאת, הבעלים ז'אק מורטי טען כי "הכל נעשה בהתאם לתקנות" וכי המקום נבדק שלוש פעמים בעשור האחרון.

לז'אק מורטי עבר פלילי משמעותי בצרפת הכולל תקופות מאסר בגין עבירות חמורות במיוחד, בנוסף להונאה וחטיפה.

עורכי הדין של הקורבנות הביעו חשש כי בני הזוג, המחזיקים באזרחות צרפתית, ינסו להימלט לצרפת כדי להימנע מהעמדה לדין בשוויץ. בתוך כך, דרש עו"ד ג'ורדן להרחיב את החקירה גם להתנהלות המועצה המקומית ואמר: "הלקוחות שלי רוצים תשובות. הם רוצים ששרשרת האחריות שהובילה לדרמה הזו תבוסס בבירור. המנהלים נחקרים, אך יש לחקור גם את המועצה המקומית. אסור להתעלם מאף שאלה".

בהצהרה רשמית שמסרו בני הזוג מורטי נאמר כי הם "הרוסים וחושבים על הקורבנות". השניים התחייבו לשתף פעולה עם רשויות החוק והצהירו כי "בכל מקרה לא ינסו להתחמק מאחריות". כעת נבחנת דרישת הנפגעים להורות על מעצרם של השניים או להתנות את שחרורם בהפקדת ערבות כספית משמעותית.