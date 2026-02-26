חקירה פלילית נפתחה בניו יורק בעקבות תקיפת שוטרים במהלך מלחמת שלג המונית שהתקיימה ביום שני האחרון בוושינגטון סקוור פארק. האירוע, שאורגן מראש באמצעות הרשתות החברתיות לאחר סופת שלגים כבדה, הפך מזירה של משחקי חורף לזירת עימות כאשר עשרות משתתפים החלו להשליך כדורי שלג וגושי קרח לעבר שוטרים שהגיעו למקום.

לפי דיווחי המשטרה, לפחות שני שוטרים נזקקו לטיפול רפואי בבית החולים "נורת'וול גריניץ' וילג'" לאחר שסבלו מחתכים בפנים ופציעות בראש ובצוואר כתוצאה מפגיעות ישירות של כדורי שלג וקרח שהושלכו לעברם מטווח קצר.

נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, גינתה בחריפות את האירוע ומסרה כי "ההתנהגות המתוארת היא מבישה, והיא פלילית. הבלשים שלנו חוקרים את העניין". המשטרה אף הפיצה תמונות של מספר חשודים, צעירים בשנות העשרים לחייהם, המבוקשים לחקירה בחשד לתקיפת עובדי ציבור.

התקרית עוררה סערה פוליטית בעירייה, לאחר שראש העיר זוהראן ממדאני בחר להמעיט בחומרת המעשים. ממדאני ציין כי "מהסרטונים שראיתי, זה נראה כמו מלחמת כדורי שלג שיצאה משליטה וצריך להתייחס אליה בהתאם", והוסיף כי מדובר בצעירים שביקשו להשתעשע.

דבריו של ראש העיר עוררו זעם בקרב איגודי השוטרים. באיגוד השוטרים (PBA) הגיבו בביטול לדבריו ומסרו כי "זו לא הייתה סתם 'מלחמת כדורי שלג'. זו הייתה תקיפה". נשיא איגוד הבלשים, סקוט מונרו, הוסיף כי מדובר ב"מארב מתוכנן, מזעזע ומסוכן נגד שוטרים במדים" ודרש מהתביעה הכללית למצות את הדין עם המעורבים.