תיעוד דרמטי: שקע ענק בלע שתי מכוניות שעמדו בצומת | צפו 

זה התחיל כעוד אחר צהריים שגרתי של יום שלישי בלב נברסקה. נהגים המתינו בסבלנות ברמזור אדום, כשלפתע המציאות הפכה לסיוט: הכביש שתחתיהם פשוט נעלם.

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע הדרמטי שבו בולען ענק נפער במרכז הצומת, ובולע לתוכו רכב שטח וטנדר שהמתינו לאור הירוק. תוך שניות, שני כלי הרכב צללו לעומק של מספר מטרים לאחר שהאספלט קרס תחתיהם ללא כל אזהרה מוקדמת.

בתוך הכאוס והתדהמה, התגלתה גבורה. נהג הטנדר הצליח לחלץ את עצמו מהבור העמוק, ומיד חבר לעוברי אורח אמיצים שמיהרו למקום כדי לסייע לנהג רכב השטח להיחלץ מהמלכודת. בנס גלוי, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.

דוברת משטרת אומהה מסרה כי הם אסירי תודה לאזרחים ש"קפצו לפעולה" והגישו עזרה מהירה בתוך רגעי החרדה. על פי הודעת מחלקת העבודות הציבוריות בעיר, נראה כי הקריסה המפחידה היא תוצאה של פיצוץ בצינור מים מרכזי שעבר מתחת לכביש.