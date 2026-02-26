כיכר השבת
כביש דמים

תיעוד דרמטי: שקע ענק בלע שתי מכוניות שעמדו בצומת | צפו 

 הם רק חיכו שהרמזור יתחלף לירוק, אבל לאף אחד מהנהגים בצומת העמוס באומהה לא היה מושג מה עומד לקרות בשניות הבאות | בתיעוד ממצלמות האבטחה בו נצפו שתי מכוניות נבלעות באמצע הכביש בארה"ב (חדשות בעולם)

המכוניות נבלעות באדמה
המכוניות נבלעות באדמה| צילום: צילום: רשתות חברתיות
המכוניות נבלעות באדמה (צילום: רשתות חברתיות)

זה התחיל כעוד אחר צהריים שגרתי של יום שלישי בלב נברסקה. נהגים המתינו בסבלנות ברמזור אדום, כשלפתע המציאות הפכה לסיוט: הכביש שתחתיהם פשוט נעלם.

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע הדרמטי שבו בולען ענק נפער במרכז הצומת, ובולע לתוכו רכב שטח וטנדר שהמתינו לאור הירוק. תוך שניות, שני כלי הרכב צללו לעומק של מספר מטרים לאחר שהאספלט קרס תחתיהם ללא כל אזהרה מוקדמת.

בתוך הכאוס והתדהמה, התגלתה גבורה. נהג הטנדר הצליח לחלץ את עצמו מהבור העמוק, ומיד חבר לעוברי אורח אמיצים שמיהרו למקום כדי לסייע לנהג רכב השטח להיחלץ מהמלכודת. בנס גלוי, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.

דוברת משטרת אומהה מסרה כי הם אסירי תודה לאזרחים ש"קפצו לפעולה" והגישו עזרה מהירה בתוך רגעי החרדה. על פי הודעת מחלקת העבודות הציבוריות בעיר, נראה כי הקריסה המפחידה היא תוצאה של פיצוץ בצינור מים מרכזי שעבר מתחת לכביש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

כמה זמן לוקח לבוא לעזור?
מישהו

