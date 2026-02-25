משמאל אנה זרוצקה מתייפחת בנאום טראמפ, מימין אירינה שניות לפני הרצח ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

התובעת הכללית של ארצות הברית, פאם בונדי, תקפה את הדמוקרטים בעקבות נאום מצב האומה של הנשיא דונלד טראמפ, לאחר שלדבריה סירבו לקום לכבוד אמה של צעירה אוקראינית שנרצחה באכזריות.

בריאיון לרשת פוקס ניוז התייחסה התובעת הכללית לסיפורה של אירינה זרוצקה, פליטה מאוקראינה בת 23, שנדקרה באכזריות ברכבת מבלי שעשתה דבר, בידי חשוד שהוגדר עבריין חוזר ושוחרר בערבות. אמה של אירינה, אנה זרוצקה, נכחה באולם הקונגרס בוושינגטון במהלך הנאום, ונראתה מתייפחת בבכי כאשר הנשיא שיתף את סיפורה של בתה.

טראמפ בנאום "מצב האומה" ( צילום: הבית הלבן )

בונדי טענה כי הדמוקרטים שהיו באולם “סירבו אפילו לקום לכבוד הקורבן”. היא הוסיפה כי המעמד היה שובר לב, וכי מדובר במחווה שהייתה צריכה להיות חוצת מפלגות.

הנשיא טראמפ השתמש בסיפורה של זרוצקה כדי לקרוא לקונגרס לקדם חקיקה מחמירה יותר נגד עבריינים חוזרים, ואף מתח ביקורת במהלך נאומו על חברי האופוזיציה שנותרו ישובים ושאל “איך אתם לא קמים”. בנאום עצמו התבטא כי הצעירה נמלטה ממלחמה אכזרית רק כדי להירצח בארצות הברית, והבטיח לאמה כי הצדק ייעשה.

נאום מצב האומה כלל מספר חילופי דברים בין הנשיא למחוקקים דמוקרטים סביב סוגיות שונות. לצד זאת נרשמו גם רגעים של הסכמה בין־מפלגתית, בהם הענקת מדליית הכבוד לוותיק בן מאה ממלחמת קוריאה.