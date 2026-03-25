מיפוי קרקעית האוקיינוסים: סין נערכת למלחמה

סוכנות הידיעות רויטרס עקבה אחר פעילותן של 42 ספינות מחקר סיניות בין השנים 2020 ל־2025 באמצעות נתוני ניטור תנועת ספינות בכדי לנסות ולהבין מה מטרות השיוט של ספינות אלו. במהלך המחקר נמצא כי שמונה ספינות ביצעו מיפוי ישיר של קרקעית הים, ועשר נושאות ציוד ייעודי למיפוי תת-ימי. הספינות הפליגו במסלולים מדויקים החוצים אזורים בעלי חשיבות ביטחונית רבה - מהאוקיינוס השקט ומזרח סין, ועד האוקיינוס ההודי והמים המקיפים את טאיוואן.

ספינת המחקר Dong Fang Hong 3, המופעלת על ידי אוניברסיטת האוקיינוס של סין (OUC), בלטה במיוחד בפעילותה. בשנים 2024 ו־2025 היא הפליגה שוב ושוב באזורים הסמוכים לגואם, לטאיוואן ולמצרי מלאקה - אחד הצירים הימיים החיוניים ביותר לסחר העולמי. על פי הצהרות רשמיות, מטרת ההפלגות הייתה מחקר אקלימי ובדיקת קרקעית ים, אך מאמרים מדעיים שפורסמו על ידי האוניברסיטה מצביעים בבירור על ביצוע סקרים תת-ימיים מעמיקים.

לדברי פיטר סקוט, לשעבר מפקד חיל הצוללות של אוסטרליה, הנתונים הנאספים בידי ספינות אלו "יקרים מפז מבחינת היערכות מבצעית תת-ימית, ויכולים לשמש להכנת זירת הקרב לצוללות התקפיות".

דאגה גוברת בוושינגטון

בדיון שנערך החודש בפני ועדת קונגרס אמריקנית, הזהיר אדמירל מייק ברוקס - מפקד יחידת המודיעין הימי של הצי האמריקני - כי סין הרחיבה משמעותית את היקף הסקרים ההידרוגרפיים שלה. לדבריו, הנתונים שנאספים "מאפשרים ניווט מדויק לצוללות, הסתרה טקטית, והצבה של חיישנים או אמצעי לחימה במעמקי הים."

עוד הוסיף כי בייג׳ינג מקימה רשתות ניטור תת-ימיות מתקדמות, המודדות טמפרטורת מים, מליחות וזרמים - נתונים המשפיעים ישירות על יעילות מערכות הסונאר ומעקב אחרי צוללות מערביות.

נתוני מעקב לווייניים מראים שרבות מהספינות הסיניות פועלות בקרבת אזורים רגישים במיוחד - סביב הפיליפינים, ליד גואם והוואי, ואף ליד מתקנים אמריקניים באטול וייק שבצפון האוקיינוס השקט.

אמביציות תת־ימיות גלובליות

מיפוי קרקעית האוקיינוס הוא רק רכיב אחד ביוזמה רחבה יותר: בניית מערכת התראה תת-ימית המכונה על ידי אנליסטים "החומה התת-ימית הגדולה של סין". מדובר במערך חיישנים קבועים וניידים הפרוס באיים ובנקודות מפתח, שנועד לאפשר גילוי מתמשך של פעילות ימית זרה.

במקביל, הצי הסיני משדרג את כוח הצוללות שלו עם דגמי הדור הבא - Type 095 (צוללות תקיפה גרעיניות) ו־Type 096 (צוללות טילים בליסטיים).

"היקף הפעילות מלמד שלא מדובר במחקר מדעי בלבד," אומרת ד"ר ג'ניפר פארקר, מומחית ללוחמת תת-ימית מאוניברסיטת מערב אוסטרליה. "זהו מהלך שיטתי שמטרתו ברורה - ליצור יכולת ימית גלובלית שוות ערך לזו של ארצות הברית, עם יתרון בממד התת-ימי".