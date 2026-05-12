"סליפי דון": טראמפ נתפס מנמנם בשידור חי - כך הגיבו בבית הלבן

סערה ברשת לאחר שטראמפ נראה עוצם עיניים באירוע בבית הלבן | הבית הלבן מכחיש, והאשטאג "סליפי דון" הופך לוויראלי | כל הפרטים (מעניין)

הנשיא טראמפ נתפס כשהוא מנמנם בשידור

הנשיא האמריקני , בן 79, עורר מחדש סערה ברשתות החברתיות לאחר שבמהלך אירוע רשמי בבית הלבן נראה כשהוא עוצם עיניים ומרכין את ראשו בזמן שנואמים אחרים דיברו בחדר הסגלגל.

האירוע נערך במסגרת השקת אתר ממשלתי חדש בשם “מאמס.גוב”, שנועד לעודד ילודה בארצות הברית. בין השאר השתתפו באירוע שר הבריאות רוברט פ’ קנדי ג’וניור, הסנאטורית קייטי בריט, ד”ר מהמט עוז ובכירים נוספים.

ברשתות החברתיות הופצו סרטונים ותמונות מהאירוע, כאשר גולשים רבים טענו כי טראמפ “נרדם” במהלך הכינוס. בבית הלבן מיהרו להגיב בחריפות לטענות, לאחר שצלם של רויטרס פרסם תמונה מהאירוע, ובחשבון התגובה הרשמי של הבית הלבן נכתב כי “הוא מצמץ, אתם אידיוטים מוחלטים”.

ההאשטאג “סליפי דון” הפך במהירות לוויראלי ברשת X, במה שנתפס כהיפוך לכינוי “סליפי ג’ו” (ג'ו הישנוני) שבו נהג טראמפ לכנות את הנשיא לשעבר ג'ו ביידן.

כלי תקשורת בארצות הברית הזכירו מקרים קודמים שבהם טראמפ תועד לכאורה מתקשה להישאר ער במהלך אירועים רשמיים. מנגד, גורמים שונים טענו כי חלק מהסרטונים ברשת עברו עריכה באמצעות בינה מלאכותית והופצו בצורה מגמתית, בעוד הבית הלבן שב והדגיש כי הנשיא נמצא במצב בריאותי תקין ומסוגל למלא את תפקידו באופן מלא.

דונלד טראמפהבית הלבןסרטון ויראליג'ון קנדינמנום

בקיצור כמו חבריו שקרניהו, שניהם מבוגרים חולים ועייפים, אבל כולם אשמים וכולם רעים חוץ מהם שלא רואים את הגיבנת של עצמם
יוסי
השאר בקפלן ושב בשקט
אלי

