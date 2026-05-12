כיכר השבת
זו הסיבה לעלות החריגה

כמה עולה שבוע של מצור אמריקני? הנתונים הבלתי נתפסים שפרסם הפנטגון

משרד ההגנה האמריקני הציג היום (שלישי) נתונים מעודכנים המצביעים על התרחבות משמעותית בהוצאות הצבאיות של ארצות הברית בגין הלחימה באיראן | תוך שבוע בלבד, זינק המספר במיליארדים דולרים, למרות שלא מתקיימת לחיצה עצימה (חדשות)

1תגובות
נושאת המטוסים ג'רלד פורד (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

משרד ההגנה האמריקני הציג היום (שלישי) נתונים מעודכנים המצביעים על התרחבות משמעותית בהוצאות הצבאיות של בגין הלחימה באיראן.

על פי הדיווח הרשמי, נרשם זינוק של ארבעה מיליארד דולר בתוך שבועות ספורים בלבד, וזאת בהשוואה להערכות הקודמות שפורסמו על ידי הממשל בשלהי החודש שעבר.

​ג'ולס הרסט, הממלא את תפקיד מבקר הפנטגון, פירט את הנתונים בפני מחוקקים והסביר את הרקע לעדכון התקציבי החד.

לדבריו, המימון הנוסף נדרש על מנת לתת מענה לצרכים השוטפים של הכוחות הפועלים בזירה. הרסט הבהיר בדבריו כי "העלות כוללת תיקון מעודכן והחלפה של ציוד ועלויות תפעוליות".

​הדרישות התקציביות הללו משקפות את השחיקה המבצעית של אמצעי הלחימה והצורך בתחזוקה מתמדת כתוצאה מהמשך העימות.

מעבר לתיקון הציוד הקיים, המיליארדים שהתווספו מיועדים גם לרכש של ציוד חלופי לאמצעים שנפגעו או התבלו במהלך הפעילות המלחמתית, לצד מימון הלוגיסטיקה המורכבת הכרוכה בניהול המערכה.

​עם הוספת הסכום האחרון, עומד כעת האומדן הכולל של עלות המלחמה באיראן על סכום של 29 מיליארד דולר מאז תחילתה. הנתונים, שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, צפויים להכעיס לא מעט אמריקנים - כולל ממחנה , הטוענים כי מדובר במלחמה שאינה קשורה לארה"ב, והרפתקאה שהנשיא לא היה צריך להכנס אליה מלכתחילה.

בישראל לעומת זאת, ממתינים להחלטה של הנשיא לגבי חידוש אפשרי של לחימה עצימה.

ארה"בדונלד טראמפמבצע זעם אדיר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
צריך להיות כתוב לחימה ורשום לחיצה בכותרת המשנה
טעות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר