ומהי המטרה העליונה?

האם ארה"ב מצאה דרך חדשה לנצח את איראן? טראמפ משגר רמז עבה לגבי ההמשך

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לשאלת חידוש הלחימה עם איראן לאור התשובה השלילית שקיבלה ארה"ב להצעתה | הנשיא שיגר רמז עבה לגבי מה שהוא מתכנן כעת (מדיני)

כבר יומיים חלפו מאז הודיעה כי היא דולה הלכה למעשה את הצעתו של לסיום המלחמה, והאש טרם חודשה.

נשיא ארצות הברית הבהיר היום (שלישי) כי המטרה העליונה של הממשל היא מניעת התחמשות גרעינית של טהראן, אך הוסיף כי ארה"ב אינה ממהרת לשום מקום.

לדבריו המצור הכלכלי נועד לבלום את המשאבים הכספיים של המשטר האיראני ולהוביל לקריסת המערכת הכלכלית במדינה.

לדבריו, "זה דבר מאוד פשוט: אנחנו לא יכולים לתת להם להשיג נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו." הנשיא הסביר כי הלחץ המופעל כעת על המדינה מתבצע באמצעות הגבלות כלכליות מחמירות וציין כי "יש לנו מצור שלא מאפשר להם שום כסף."

​במסגרת המאמץ להגברת הלחץ, פועלת ארצות הברית באמצעות חסימת נתיבי המסחר הימיים של איראן.

הנשיא ציין בהקשר זה כי "אנחנו מצפים לקריסת הכלכלה האיראנית תחת כובד הלחצים הנובעים מהמצור על נמלי המדינה."

דברים אלו מגיעים על רקע נתונים המצביעים על כך שהמערכה מול איראן עלתה לקופה האמריקנית עד כה סכום של 29 מיליארד דולר, בעוד איראן מפסידה הכנסות של חצי מיליארד דולר ביום.

​למרות המתיחות והעלויות הגבוהות, הנשיא שידר מסר של סבלנות בכל הנוגע להמשך הצעדים המדיניים והצבאיים של וושינגטון באזור. בהתייחסו ללוח הזמנים של המבצעים והסנקציות, הדגיש טראמפ כי "אנחנו לא חייבים למהר עם שום דבר" והבהיר כי הממשל ימשיך לפעול על פי האינטרסים הביטחוניים שהוגדרו.

איראןדונלד טראמפמצור

