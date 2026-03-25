"נפתח חזיתות אחרות בהפתעה": האיראנים מכוונים לאזור רגיש נוסף

בצל תוכנית 15 הנקודות של טראמפ ליציאה ממלחמה שנבחנת עדיין על ידי איראן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה שידרה איום חדש מפי מקור צבאי איראני.

"אם האויב יבצע פעולה קרקעית כלשהי באיים האיראניים, נפתח חזיתות אחרות בהפתעה", אמר המקור. לדבריו, "לאיראן יש את היכולת ליצור איום על האויב במצר באב אל-מנדב".

"אם האמריקאים רוצים פתרון למצר הורמוז, לא כדאי להם להוסיף מצר נוסף לבעיותיהם", הוסיף המקור הצבאי, וסיכם: "אנו ערוכים לחלוטין להסלמה, ואם האויב עדיין לא למד, הוא יכול לבחון אותנו שוב, כפי שקרה עם שדה הגז פארס".

באב אל-מנדב הוא מצר ים המפריד בין אסיה לאפריקה. המצר מקשר בין ים סוף בצפון, למפרץ עדן שבאוקיינוס ההודי מדרום. בצד האסייתי שוכנת תימן שבחצי האי ערב, ובצד האפריקאי ג'יבוטי ואריתריאה שבקרן אפריקה.

במהלך מלחמת חרבות ברזל הכריז ארגון החות'ים מתימן על כוונתו לתקוף כל ספינה שתעבור במצר ובים סוף לכיוון ישראל, זאת לדבריו "עד הפסקת הלחימה ברצועת עזה".

מדי שנה עוברות במצר כ-20,000 ספינות, בנפח מטען של כ-400 מיליון טון. ככל הנראה האיראנים מתכוונים להשתמש בפרוקסי החות'י על מנת לעצור את מעבר הספינות במקום - ולהקשות עוד יותר על הכלכלה העולמית.