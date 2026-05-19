אלף זוגות, וטילים בליסטיים בצבע ורוד מסטיק: איראן ערכה חתונה צבאית

הבירה האיראנית הופכת לשדה קרב של חתונה ומדים במפגן חסר תקדים | הצצה לטקס הנישואין המוני שבו טיל ה"חייבר" הפך מתחמושת מאיימת לקישוט חגיגי עם בלונים ופרחים (חדשות בעולם)

החתונה באיראן (צילום: רשתות חברתיות)

במחזה יוצא דופן ששטף את הרשתות החברתיות, אירחה השבוע כיכר אימאם חוסיין ב אירוע שבו הניגוד בין מלחמה לחתונה מעולם לא היה בולט יותר. כחלק מקמפיין "זוגות ג'אן-פדה" , נישאו כ-1,000 זוגות בטקס המוני.

מה שעורר אי נוחות היה השימוש בתחמושת כבדה כחלק מהתפאורה. במרכז הכיכר הוצב טיל בליסטי ענקי מדגם "ח'ייבר שכן", אשר בדרך כלל משמש להפגנת כוח צבאי, כשהוא צבוע כולו בוורוד מסטיק עז ומוקף בקשתות של בלונים בצבעי ורוד, לבן וזהב.

הזוגות הצעירים, הקשורים ברובם למערך ההגנה והצבא של , לא הגיעו בלימוזינות.

הם הוסעו בשיירה מרשימה של ג'יפים צבאיים שנצבעו גם הם בוורוד ועוטרו בסרטים ופרחים. השיירה יצאה מכיכר אימאם חוסיין לעבר כיכר אזאדי, כחלק ממה שהוגדר על ידי משמרות המהפכה כ"מבצע מאורגן ומשמעתי" להפצת אורח חיים אסלאמי וקידום נישואין במחיר סביר.

נציגי משמרות המהפכה הסבירו כי היוזמה נועדה להראות את המשכיות חיי המשפחה בתוך החברה האיראנית ולחבר בין אירועים חברתיים למערך ההגנה הלאומי. השילוב המובהק של עוצמה צבאית עם חגיגה אזרחית ורודה נועד "לרכך" את התדמית הצבאית הנוקשה ולשלבה בתוך חיי הקהילה, תוך הצדעת הוקרה לזוגות המקדישים את חייהם למערכת הביטחון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
אומה חולנית. אלה השיעים שמה. אליהם התכוונתי.
חושב
1
בס"ד בקרוב יותר מ1000 לוויות ממה שיישאר מהם לאחר ההפצצות המאסיביות בע"ה.
ישראל

