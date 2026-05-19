החתונה באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

במחזה יוצא דופן ששטף את הרשתות החברתיות, אירחה השבוע כיכר אימאם חוסיין בטהרן אירוע שבו הניגוד בין מלחמה לחתונה מעולם לא היה בולט יותר. כחלק מקמפיין "זוגות ג'אן-פדה" , נישאו כ-1,000 זוגות בטקס המוני.

מה שעורר אי נוחות היה השימוש בתחמושת כבדה כחלק מהתפאורה. במרכז הכיכר הוצב טיל בליסטי ענקי מדגם "ח'ייבר שכן", אשר בדרך כלל משמש להפגנת כוח צבאי, כשהוא צבוע כולו בוורוד מסטיק עז ומוקף בקשתות של בלונים בצבעי ורוד, לבן וזהב.

החתונה באיראן - צילום: רשתות חברתיות החתונה באיראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:17

הזוגות הצעירים, הקשורים ברובם למערך ההגנה והצבא של איראן, לא הגיעו בלימוזינות. הנדסה על סטרואידים: הגשר הגבוה בעולם שמוריד מפל מהשמיים דני שפיץ | 10:02 הם הוסעו בשיירה מרשימה של ג'יפים צבאיים שנצבעו גם הם בוורוד ועוטרו בסרטים ופרחים. השיירה יצאה מכיכר אימאם חוסיין לעבר כיכר אזאדי, כחלק ממה שהוגדר על ידי משמרות המהפכה כ"מבצע מאורגן ומשמעתי" להפצת אורח חיים אסלאמי וקידום נישואין במחיר סביר.

החתונה באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

נציגי משמרות המהפכה הסבירו כי היוזמה נועדה להראות את המשכיות חיי המשפחה בתוך החברה האיראנית ולחבר בין אירועים חברתיים למערך ההגנה הלאומי. השילוב המובהק של עוצמה צבאית עם חגיגה אזרחית ורודה נועד "לרכך" את התדמית הצבאית הנוקשה ולשלבה בתוך חיי הקהילה, תוך הצדעת הוקרה לזוגות המקדישים את חייהם למערכת הביטחון.