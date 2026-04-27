מצעד האימה: 14,000 נשים וילדות חמושות במפגן איראני מזעזע

נשים איראניות ( צילום: ד"ש )

בעוד העולם המערבי מנסה לפענח את המורכבות התרבותית של הרפובליקה האסלאמית, המשטר בטהראן מספק תשובה חד-משמעית בדמות נשק שלוף בידיהן של נערות וילדות. סרטון חסר תקדים שעלה לאחרונה לרשתות החברתיות חושף מפגן כוח צבאי עצום בעיר רשת שבצפון איראן, שם צעדו כ-14 אלף נשים בלב "כיכר השהידים". אלפי נשים עטויות צ'אדור שחור, פניהן מכוסות במסכות שחורות, ועל מצחן סרטים ירוקים המזוהים עם משמרות המהפכה. אולם האלמנט המטלטל ביותר הוא החימוש – הנשים והנערות אוחזות ברובי סער ותת-מקלעים, כשהן מוצגות כ"נשים מסירות נפש" כחלק מקמפיין התעמולה "נשים המקריבות את חייהן".

סרטון התעמולה של משמרות המהפכה - צילום: רשתות ערביות סרטון התעמולה של משמרות המהפכה | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:08 סרטון התעמולה של משמרות המהפכה ( צילום: רשתות ערביות )

הציניות של המשטר מגיעה לשיאה בשימוש המכוון בילדות קטנות. תחת הכותרת של "התכנסות מפוארת", המשטר דוחף ילדות ונערות אל קדמת הבמה בכיכר, כשהן מוצגות כסמלים של "התמדה" לצד הגברים. מדובר במבצע מאורגן היטב של הבסיג' (כוח המתנדבים של משמרות המהפכה), שמטרתו לייצר תמונה של נאמנות עיוורת ומוכנות צבאית בקרב כל שכבות האוכלוסייה.

בעוד כלי התקשורת האיראניים מהללים את "התפקיד המרכזי של הנשים בהיסטוריה של ההתנגדות", המציאות בשטח מראה ניצול פוליטי קר. השימוש בנשק חם בידי ילדות קטנות הוא מסר ישיר למערב, שעדיין מתקשה להבין כיצד תרבות שלמה מגויסת לטובת האדרה של מוות והקרבה עצמית.