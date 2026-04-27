כיכר השבת
קמפיין ההקרבה

מצעד האימה: 14,000 נשים וילדות חמושות במפגן איראני מזעזע

תיעוד רשמי מאיראן חושף כיצד המשטר האסלאמי מגייס 14,000 נשים וילדות למפגן כוח חמוש וציני בלב העיר רשת | זהו "קמפיין ההקרבה" של משמרות המהפכה באיראן שמנצל נשים כסמלי התנגדות חמושים ומזעזע את העולם המערבי (העולם הערבי)

נשים איראניות (צילום: ד"ש)

בעוד העולם המערבי מנסה לפענח את המורכבות התרבותית של הרפובליקה האסלאמית, המשטר בטהראן מספק תשובה חד-משמעית בדמות נשק שלוף בידיהן של נערות וילדות. סרטון חסר תקדים שעלה לאחרונה לרשתות החברתיות חושף מפגן כוח צבאי עצום בעיר רשת שבצפון , שם צעדו כ-14 אלף נשים בלב "כיכר השהידים".

אלפי נשים עטויות צ'אדור שחור, פניהן מכוסות במסכות שחורות, ועל מצחן סרטים ירוקים המזוהים עם משמרות המהפכה. אולם האלמנט המטלטל ביותר הוא החימוש – הנשים והנערות אוחזות ברובי סער ותת-מקלעים, כשהן מוצגות כ"נשים מסירות נפש" כחלק מקמפיין התעמולה "נשים המקריבות את חייהן".

סרטון התעמולה של משמרות המהפכה (צילום: רשתות ערביות )

הציניות של המשטר מגיעה לשיאה בשימוש המכוון בילדות קטנות. תחת הכותרת של "התכנסות מפוארת", המשטר דוחף ילדות ונערות אל קדמת הבמה בכיכר, כשהן מוצגות כסמלים של "התמדה" לצד הגברים. מדובר במבצע מאורגן היטב של הבסיג' (כוח המתנדבים של משמרות המהפכה), שמטרתו לייצר תמונה של נאמנות עיוורת ומוכנות צבאית בקרב כל שכבות האוכלוסייה.

בעוד כלי התקשורת האיראניים מהללים את "התפקיד המרכזי של הנשים בהיסטוריה של ההתנגדות", המציאות בשטח מראה ניצול פוליטי קר. השימוש בנשק חם בידי ילדות קטנות הוא מסר ישיר למערב, שעדיין מתקשה להבין כיצד תרבות שלמה מגויסת לטובת האדרה של מוות והקרבה עצמית.

משמרות המהפכה | משטר האייתולות | איראן | מבצע שאגת הארי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אחד ההזויים אומה שמקדשת מוות
ברכה
1
גאה בהן. בקרוב בישראל
סאאידה

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר