"תמנעו חורבן": נשיא איראן בתחינה דרמטית לאזרחים

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא בפנייה ישירה ויוצאת דופן לעם האיראני, בדרישה לצמצם באופן מיידי את צריכת החשמל והאנרגיה במדינה. למרות הצהרות רשמיות כי בשלב זה אין מחסור באספקה בטהראן, הנשיא הבהיר כי המדינה נמצאת תחת מתקפה מכוונת על תשתיותיה מצד ארצות הברית וישראל.
לדברי פזשכיאן, מטרת המתקפות והמצור הכלכלי היא "לזרוע חוסר שביעות רצון" בקרב האוכלוסייה ולהפוך את התמיכה בממשל להתקוממות אזרחית. איראן, שנסמכת בכ-80% על גז טבעי לייצור חשמל, מתמודדת מזה זמן רב עם תשתית מתיישנת, מחסור בהשקעות וסנקציות בינלאומיות כבדות המונעות גישה לטכנולוגיה וציוד מודרני.
במהלך פנייתו המצולמת, הנשיא המחיש את גודל השעה.
"מהאנשים היקרים שלנו, שעכשיו מוכנים ונמצאים בשטח, יש לנו בקשה פשוטה: שיפחיתו את הצריכה שלהם בחשמל ובאנרגיה. כרגע אנחנו לא זקוקים להקרבה מצד היקרים הללו, אבל אנחנו זקוקים לשליטה בצריכה. בבית, במקום ש-10 אורות ידלקו, שידלקו 2 אורות – מה הבעיה בזה? הם פגעו בתשתיות שלנו, הם שמים אותנו תחת מצור כדי שהאנשים יהיו לא מרוצים, וכדי ששביעות הרצון שקיימת עכשיו תהפוך לחוסר שביעות רצון. איך אנחנו יכולים לעמוד מול זה? בכך שהאנשים לא יאפשרו בכלל להיווצרות של אותם תנאים שהם (האויבים) חושבים שיגרמו לחוסר שביעות רצון".
המשבר הנוכחי מגיע על רקע הסלמה צבאית רחבה, כאשר דיווחים מצביעים על כך שהמלחמה עלולה לדחוף מיליוני אנשים לרעב חריף ולגרום לעלייה דרמטית במחירי המזון והדלק בעולם.
בעוד הממשל האיראני מנסה לשדר שליטה, הקריאה לחיסכון בחשמל חושפת את הפגיעות העמוקה של רשת החשמל המקומית, שסבלה מהפסקות חשמל תכופות עוד לפני פרוץ העימות הנוכחי.
