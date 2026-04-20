שקט מתחמשים | גנרל מוסאווי: במהלך הפסקת האש שדרגנו את מערכי הטילים בקצב מואץ 

בזמן שהעולם עוקב בדריכות אחרי שיחות התיווך בפקיסטן, מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה חושף נתונים על קצב חימוש חסר תקדים | איראן מדווחת על מילוי מחסני הטילים והכטב"מים במהירות גבוהה מבעבר (העולם הערבי)

איראין חושפת שיניים - הסרטון שפרסמו במהלך הפסקת האש
איראין חושפת שיניים - הסרטון שפרסמו במהלך הפסקת האש| צילום: צילום: רשתות ערביות
איראין חושפת שיניים - הסרטון שפרסמו במהלך הפסקת האש

בעוד הדיפלומטים באסלאמבאד מנסים לייצב את הפסקת האש השברירית, בטהרן מציגים תמונה אחרת לגמרי של המציאות. גנרל סייד מג'יד מוסאווי, מפקד זרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה, הצהיר כי ניצלה את ימי השקט כדי לחדש את מלאי הטילים והכטב"מים שלה במהירות גבוהה אף יותר מזו שהייתה לפני פרוץ המלחמה.

בסרטון דרמטי שפורסם על ידי מרכז "מסר המלחמה", נראו מתקני אחסון תת-קרקעיים המוגנים מפני הפצצות, כשהם מתמלאים בציוד טכנולוגי מתקדם. מוסאווי לא חסך במילים עוקצניות כלפי ארה"ב וטען כי בעוד שאיראן נשענת על טכנולוגיה מקומית וייצור מהיר, "האויב" נאלץ לייבא תחמושת "טיפה אחר טיפה" מקצה העולם ואינו מסוגל לעמוד בקצב ההתחמשות האיראני.

ההצהרה הזו מגיעה ברקע משבר כלכלי חריף באיראן, הכולל אובדן של מעל מיליון משרות וניתוק אינטרנט מתמשך שפוגע במיליוני אזרחים. למרות הלחץ הפנימי והסנקציות, טהרן ממשיכה להשתמש במיצרי הורמוז כקלף מיקוח אסטרטגי, כשהיא מצהירה כי לא תהסס להגיב בעוצמה לכל "פיראטיות" מצד ארה"ב.

