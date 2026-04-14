כיכר השבת
הדוד סם ישלם?

"החשבון הוגש": זה סכום הפיצויים שאיראן דורשת על תקיפות ארה"ב וישראל

דוברת ממשלת איראן חשפה כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד לנזקי התקיפות, הכוללת הרס תשתיות ואלפי נפגעים | בטהרן מבהירים כי הפיצויים הם תנאי מרכזי בכל הסדר עתידי: "לא נוותר על זכויותינו הלגיטימיות" (חדשות בעולם)

7תגובות
הדוברת הממשלתית, פאטמה מוהג'ראני (צילום: רשתות ערביות )

ממשלת הציבה תג מחיר חסר תקדים של 270 מיליארד דולר כפיצוי על הנזקים שנגרמו, לטענתה, בסדרת התקיפות האחרונה של ארצות הברית וישראל. הדוברת הממשלתית, פאטמה מוהג'ראני, מסרה בראיון לכלי תקשורת רוסיים כי סכום זה הוא רק הערכה "גסה וראשונית" המבוססת על בחינה מוקדמת של ההרס הנרחב ברחבי המדינה.

לדברי מוהג'ראני, הרשויות באיראן פועלות לפי תוכנית הערכה רב-שלבית. השלב הראשון מתמקד בנזק פיזי ישיר לתשתיות, כולל מבני ציבור, עסקים ואתרי תעשייה. השלב השני, שצפוי להגדיל את הסכום באופן משמעותי, יבחן אובדן הכנסות עקיף ופגיעה בתוצר הלאומי כתוצאה מהשבתת הפעילות התעשייתית.

הדוברת הדגישה כי דרישת הפיצויים אינה מוגבלת רק לנזק חומרי, אלא כוללת גם את המחיר האנושי הכבד. לפי מקורות איראניים, מניין ההרוגים בתקיפות עלה על 3,000 בני אדם, ביניהם תלמידות בית ספר שנהרגו בתקיפה במינאב.

תקיפות צה"ל בתבריז, איראן (צילום: מהרשתות הערביות)

נושא הפיצויים הפך לנדבך מרכזי במאמצים הדיפלומטיים השבריריים. איראן הבהירה כי תשלום הפיצויים הוא אחד מעשרת תנאי המפתח שהוצגו לממשל האמריקאי במסגרת השיחות להפסקת אש. נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, העלה את הדרישה שוב ושוב בפורומים בינלאומיים, וציין כי ללא פיצוי מלא, לא ניתן יהיה להתקדם לעבר הסכם קבוע.

התקיפות, שהחלו במבצע צבאי רחב היקף של הברית האמריקאית-ישראלית ב-28 בפברואר, הובילו לתגובות איראניות נגד בסיסים במפרץ הפרסי. למרות שהפסקת אש זמנית בת שבועיים נכנסה לתוקפה ב-8 באפריל, שיחות ההמשך שנערכו ב-11 באפריל הסתיימו ללא תוצאות, כשהמחלוקות הכלכליות והביטחוניות נותרו בעינן.

ההנהגה בטהרן מסכמת כי אף שאינה חפצה במלחמה, היא תמשיך לעמוד על "זכויותיה הלגיטימיות", ובראשן הפיצוי הכספי על אובדן החיים והרכוש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (64%)

לא (36%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אחח זה טוב, עוד בדיחות כאלה
חחח
6
הזוייםםםםםםם!!!! אבל מה שיהייה הזוי עוד יותר זה האבסורד שמתאים לארהב' וישראל להסכים לתנאי הזה ולשלם את הפיצויים כמו מפגרים ונמושות!!! שתכלס' זה מה שיוצא מהם אחרי המלחמה "הרהבתנית" הזו שלא יצא מימנה כלום!!! טראמפ שכל היום מאיים ולא מבצע... מי כבר מאמין לו???
שלום
5
שילכו לעזאזאל רוצים להשמיד אותנו ועוד רוצים שנשלם להם הזוי למה מחכים ישאל למה לא תוקפים
מה עוד 🤣🤣🤣🤣
4
אובדן חיים ? שתשלם קודם עבור 50 אלף הרוגים מבני עמה שרצחה בדם קר בחודשים האחרונים
יהודה
3
נו פרסים, מה אפשר לצפות?
אנונימית
2
ממש כמו הסיפור בגמרא שהמצריים ביקשו את הכסף של ביזת מצרים עד שענו להם היהודים שישלמו שכר על העבודות פרך. גם משמידים את מי שרוצה להשמיד אותנו ועוד לשלם. חזק.
בן גביר
1
כותרת מטופשת סופר מטופשת הדוד סם ישלם? איזה טיפשות לכתוב זאת ככותרת
אלי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר