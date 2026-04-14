ממשלת איראן הציבה תג מחיר חסר תקדים של 270 מיליארד דולר כפיצוי על הנזקים שנגרמו, לטענתה, בסדרת התקיפות האחרונה של ארצות הברית וישראל. הדוברת הממשלתית, פאטמה מוהג'ראני, מסרה בראיון לכלי תקשורת רוסיים כי סכום זה הוא רק הערכה "גסה וראשונית" המבוססת על בחינה מוקדמת של ההרס הנרחב ברחבי המדינה.

לדברי מוהג'ראני, הרשויות באיראן פועלות לפי תוכנית הערכה רב-שלבית. השלב הראשון מתמקד בנזק פיזי ישיר לתשתיות, כולל מבני ציבור, עסקים ואתרי תעשייה. השלב השני, שצפוי להגדיל את הסכום באופן משמעותי, יבחן אובדן הכנסות עקיף ופגיעה בתוצר הלאומי כתוצאה מהשבתת הפעילות התעשייתית. הדוברת הדגישה כי דרישת הפיצויים אינה מוגבלת רק לנזק חומרי, אלא כוללת גם את המחיר האנושי הכבד. לפי מקורות איראניים, מניין ההרוגים בתקיפות עלה על 3,000 בני אדם, ביניהם תלמידות בית ספר שנהרגו בתקיפה במינאב.

נושא הפיצויים הפך לנדבך מרכזי במאמצים הדיפלומטיים השבריריים. איראן הבהירה כי תשלום הפיצויים הוא אחד מעשרת תנאי המפתח שהוצגו לממשל האמריקאי במסגרת השיחות להפסקת אש. נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, העלה את הדרישה שוב ושוב בפורומים בינלאומיים, וציין כי ללא פיצוי מלא, לא ניתן יהיה להתקדם לעבר הסכם קבוע.

התקיפות, שהחלו במבצע צבאי רחב היקף של הברית האמריקאית-ישראלית ב-28 בפברואר, הובילו לתגובות איראניות נגד בסיסים במפרץ הפרסי. למרות שהפסקת אש זמנית בת שבועיים נכנסה לתוקפה ב-8 באפריל, שיחות ההמשך שנערכו ב-11 באפריל הסתיימו ללא תוצאות, כשהמחלוקות הכלכליות והביטחוניות נותרו בעינן.

ההנהגה בטהרן מסכמת כי אף שאינה חפצה במלחמה, היא תמשיך לעמוד על "זכויותיה הלגיטימיות", ובראשן הפיצוי הכספי על אובדן החיים והרכוש.