מ-13 מיליון ל-95 אלף ש"ח: סוף מפתיע ליקב בוטיק חרדי

חביות שיכר ויין ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

פרשה משפטית ממושכת ומורכבת הסתיימה השבוע בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר בעלי יקב בוטיק מהיישוב החרדי מתתיהו הגיעו להסדר פשרה עם שורת נתבעים בעקבות שריפה קשה שהחריבה את נכסיהם. התביעה המקורית הוגשה על סכום עתק של כ-13 מיליון שקלים, אך הסתיימה בפיצוי נמוך משמעותית - 95 אלף שקלים בלבד.

השופט מוחמד חאג' יחיא אישר את הסדר הפשרה שהושג בין הצדדים ונתן לו תוקף של פסק דין מחייב. רשימת הנתבעים בתיק כללה גופים מוסדיים והתיישבותיים רבים: מתתיהו מושב שיתופי, ההסתדרות הציונית, החטיבה להתיישבות, המועצה האזורית מטה בנימין, הוועד המקומי מתתיהו, וכן בעלי מפעל למחזור שמנים ועובדים נוספים.

היישוב מתתיהו, בואכה מודיעין עילית ( צילום: פלאש 90 )

על פי כתב התביעה, האחים שמעון ואברהם ישעיהו פוזן, שהוגדרו בערכאות המשפטיות כ"אברכי כולל", הקימו במהלך השנים יקב בוטיק משגשג ביישוב מתתיהו. ההון הראשוני המסיבי גויס ממשפחה, חברים ומוסדות גמ"ח, והיקב התמחה בייצור יין משובח בכשרות מהודרת במיוחד. לטענת התובעים, הושקעו סכומים משמעותיים בציוד ייצור מתקדם, חביות עץ יוקרתיות, מיתוג ושיווק ייעודי לשוק החרדי בארץ ובחו"ל. היקב התרחב בהדרגה, עבר לאזור התעשייה ביישוב, ואף חתם על הסכמי שיווק והפצה בינלאומיים מול משווקי יין כשר מובילים בארצות הברית.

יין ארץ הקודש - כרם ענבים בגוש עציון. ( צילום: מאת Yair Aronshtam from Israel - Gush Etzion, occupied Palestinian territories, CC BY-SA 2.0 )

שריפת ענק שהחריבה הכל

קו השבר של העסק הגיע בחודש ינואר 2015. לטענת האחים פוזן, שריפה קשה פרצה במפעל למחזור שמנים שפעל בסמוך ליקב. בתביעה נטען כי נוזל דליק זרם לכיוון היקב, ובהמשך פרצה אש במפעל אשר הדליקה את הנוזל וגרמה לדליקת ענק.

בתוך זמן קצר עלו באש מבנה היקב, מלאי היין הכשר, ציוד הייצור היקר, מסמכים עסקיים רגישים, משאית הפצה ורכבים נוספים שעמדו במקום. התובעים טענו כי האחריות למחדל רובצת על כלל הנתבעים שלא עשו את הדרוש למניעת הסיכון.

"סכום מנופח ומוגזם"

מנגד, הנתבעים דחו מכל וכל את עיקר הטענות וטענו כי סכום התביעה מנופח ומוגזם משולל כל יסוד ריאלי. במסמכים המשפטיים צוין כי בשלב מתקדם של ההליך ביקשו התובעים להפחית את סכום התביעה מכ-12.8 מיליון שקל ל-5 מיליון שקל בלבד.

הנתבעים עמדו על דעתם כי גם הסכום המעודכן נותר "מופרז ובלתי ריאלי", והוסיפו כי ניהול ההליך במשך שנים ארוכות הסב להם הוצאות משפטיות כבדות של מאות אלפי שקלים. בסופו של יום, במטרה לחסוך עלויות ניהול הליך יקרות וממושכות נוספות, הגיעו הצדדים להסדר פשרה סופי.

על פי ההסכם שאושר בבית המשפט, חויב היישוב מתתיהו לשלם לתובעים סכום של 95 אלף שקלים בלבד, ובכך נסגר התיק באופן סופי. הפער העצום בין הדרישה המקורית לתוצאה הסופית משקף את המורכבות המשפטית והעובדתית של התיק, וכן את הקושי להוכיח נזקים בסכומים כה גבוהים.