הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
בגני שתילים מטה בנימין לומדים כ- 50 ילדים בגילאי 3-6, המאובחנים ברצף האוטיזם (ASD) • את המעמד כיבדו ראש המועצה מר ישראל גנץ, סגן ראש המועצה מר שמריהו אירגאס ובכירים נוספים • את פני האורחים קיבל הרב ישראל רייסנר מנכ"ל רשת שתילים שאף שיתף בדבריו על ההתרגשות לחנוך גנים נוספים לתועלת ילדי החינוך המיוחד (חרדים)