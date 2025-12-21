הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) את הצעתם של של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים ביוהודה ושומרון.

סמוטריץ' פועל מאז נכנס לתפקידו, להכשיר יישובים חדשים בכל רחבי יהודה ושומרון, זאת כאסטרטגיה לבלימת מדינת טרור ערבית בלב הארץ.

19 היישובים שאושרו, הם מקומות אסטרטגיים מאוד להתיישבות, כאשר גולת הכותרת היא הקמתם מחדש של היישובים גנים וכדים בצפון השומרון.

על פי ההתיישבות: "מדובר בהשלמת תיקון העוול ההיסטורי של הגירוש מלפני 20 שנה, שכן היישובים חומש ושא-נור הוכרזו ע"י הקבינט בחודש מאי 2025".

19 היישובים מתפרסים על חמש מועצות אזוריות:

מטה בנימין - 6 יישובים: קידה, אש קודש, גבעת הראל (פיצול מהיישוב גבעת הרואה), משעול, כוכב השחר צפון ונוף גלעד.

שומרון - 7 יישובים: גנים, כדים, שלם, הר בזק, ריחנית, ראש העין מזרח וטמון.

גוש עציון - 3 יישובים: פני קדם, יציב (שדמה) ויער אל קרן.

בקעת הירדן - 2 יישובים: אלנבי וייט"ב מערב.

הר חברון - יישוב אחד: נחל דורן.

19 היישובים הללו מצטרפים ל- 50 יישובים חדשים שהוכרזו והוסדרו בהובלת השר סמוטריץ' - סה"כ 69 יישובים חדשים ביו"ש תוך שלוש שנים, מדובר בשיא כל הזמנים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר: “ממשיכים לעשות היסטוריה בהתיישבות ובמדינת ישראל. ב"ה אחרי עשרים שנה אנחנו מתקנים עוול כואב ומחזירים את גנים וכדים למפת ההתיישבות, לצד עוד יישובים חשובים בכל רחבי יהודה ושומרון. בתוך שלוש שנים הסדַרנו 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו, בונה אותה ומחזק את אחיזתו בה. זו ציונות פשוטה, נכונה ומוסרית".