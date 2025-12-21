כיכר השבת
עבר את אישור הקבינט

התשובה של הימין לטרור מבפנים: אושרו הסדרת 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון

הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)

3תגובות
בתים ראשונים ביישוב חדש (צילום: המועצה האזורית גוש עציון)

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) את הצעתם של של שר האוצר והשר במשרד הביטחון ושר הביטחון להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים ביוהודה ושומרון.

סמוטריץ' פועל מאז נכנס לתפקידו, להכשיר יישובים חדשים בכל רחבי יהודה ושומרון, זאת כאסטרטגיה לבלימת מדינת טרור ערבית בלב הארץ.

19 היישובים שאושרו, הם מקומות אסטרטגיים מאוד להתיישבות, כאשר גולת הכותרת היא הקמתם מחדש של היישובים גנים וכדים בצפון השומרון.

על פי ההתיישבות: "מדובר בהשלמת תיקון העוול ההיסטורי של הגירוש מלפני 20 שנה, שכן היישובים חומש ושא-נור הוכרזו ע"י הקבינט בחודש מאי 2025".

19 היישובים מתפרסים על חמש מועצות אזוריות:

מטה בנימין - 6 יישובים: קידה, אש קודש, גבעת הראל (פיצול מהיישוב גבעת הרואה), משעול, כוכב השחר צפון ונוף גלעד.

שומרון - 7 יישובים: גנים, כדים, שלם, הר בזק, ריחנית, ראש העין מזרח וטמון.

גוש עציון - 3 יישובים: פני קדם, יציב (שדמה) ויער אל קרן.

בקעת הירדן - 2 יישובים: אלנבי וייט"ב מערב.

הר חברון - יישוב אחד: נחל דורן.

19 היישובים הללו מצטרפים ל- 50 יישובים חדשים שהוכרזו והוסדרו בהובלת השר סמוטריץ' - סה"כ 69 יישובים חדשים ביו"ש תוך שלוש שנים, מדובר בשיא כל הזמנים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר: “ממשיכים לעשות היסטוריה בהתיישבות ובמדינת ישראל. ב"ה אחרי עשרים שנה אנחנו מתקנים עוול כואב ומחזירים את גנים וכדים למפת ההתיישבות, לצד עוד יישובים חשובים בכל רחבי יהודה ושומרון. בתוך שלוש שנים הסדַרנו 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו, בונה אותה ומחזק את אחיזתו בה. זו ציונות פשוטה, נכונה ומוסרית".

מפת היישובים החדשים
מפת היישובים החדשים

לדברי סמוטריץ': "אנחנו בולמים בשטח הקמת מדינת טרור פלסטינית. נמשיך לפתח, לבנות ולהתיישב בארץ נחלת אבותינו מתוך אמונה בצדקת הדרך״.

0 תגובות

3
ברוך השם כן ירבו כל הברכות ממש תבורכו. מחמם את הלב- ארץ ישראל לעם ישראל
ישי
2
מעולה זה התשובה הכי טובה לטרור
יחיאל
1
מקווה שיש שם כוללים שישמרו על המקום.את הצבא ראינו השביעי באוקטובר.
ניסים

כיכר השבת
