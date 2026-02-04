כיכר השבת
מצור על ירושלים

מרד החלב הגדול: הטרקטורים בדרך לכנסת במסע מחאה נגד הרפורמה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

שיירות טרקטורים בדרך לכנסת במחאה נגד רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | הרפתנים מזהירים מנוקאאוט לענף ומפגיעה חמורה בכשרות עקב ייבוא חלב נוכרי | המדינה בנקודת רתיחה - הביטחון התזונתי וכרות החלב בסכנה (חדשות, בארץ)

כיכר השבת
1תגובות

דרמה חסרת תקדים בשערי ירושלים: מאות רפתנים וחקלאים מכל קצוות הארץ עולים הבוקר בשיירות ענק של טרקטורים וטנדרים לעבר הכנסת. מדובר בנקודת רתיחה שלא נראתה כמותה מקום המדינה, לאחר שאתמול נקטו הרפתנים בצעד של מסירות נפש ועצרו לחלוטין את אספקת החלב. הרחובות בוערים כנגד רפורמת החלב של השר , שלטענת החקלאים תביא לנוקאאוט סופי עבור 400 רפתות סמוכות גבול ותהפוך את ישראל לתלויה בחסדי חלב מטורקיה ופולין.

מצור על ירושלים
מצור על ירושלים| צילום: צילום: ישראל שפירא
מצור על ירושלים (צילום: ישראל שפירא)

סכנת כשרות: האם הציבור החרדי ישתה "חלב נוכרי"?

בלב הסערה עומדת אזהרה דרמטית שמרעידה את הציבור הדתי והחרדי. יו"ר התאחדות יצרני החלב, ישראל (טוטי) בלוך, מזהיר כי המהלך יוביל לכך שחלב בכשרות מהדרין ובד"צ ייעלם מהמדפים לטובת ייבוא זול ברמת כשרות נמוכה. מדובר בחילול השם ובפגיעה בצרכנים המקפידים, שעלולים למצוא את עצמם עם מוצרים המכילים אבקת חלב נוכרי. "מי שחושב שחלב מיובא יספק רמת כשרות נאותה - לא מבין כלום בחלב", הדגיש בלוך והבהיר כי מדובר במכת מוות לסטנדרט המוכר בישראל.

עליונות החקלאות מול "לעג לרש": הקרב על הבית

בעוד משרד האוצר מציע לרפתנים פגועים "לפתוח צימרים", הרוחות בשטח סוערות ממה שהם מכנים הפקרות ממשלתית. בלוך חשף כי בעוד מחיר החלב הגולמי בישראל אכן יקר יותר, המחיר בסופר מזנק ב-250% בגלל פערי התיווך, ולא בגלל הרפתן. "זה כאב עצום לראות חלב נשפך", אמר עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, "אך הכאב האמיתי הוא אובדן הייצור המקומי". החקלאים מבהירים: לא מדובר רק בכסף, אלא בקידוש השם של עבודת האדמה ובביטחון התזונתי של מדינת ישראל כולה.

משרד האוצר הודיע כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מתכוון לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לתקופה ממושכת.

המהלך נועד להתמודד עם המחסור שנגרם, לדברי המשרד, עקב פעולה מכוונת של גורמים בענף, ולשם הבטחת אספקה שוטפת של חלב לציבור בישראל.

בתוך כך, ועדת הכנסת אישרה את העברת הדיונים ברפורמת החלב לוועדה למיזמים ציבוריים, בראשות חבר הכנסת אוהד טל.

בהתאם להחלטה, הדיונים לא יתקיימו בוועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת דוד ביטן שתומך במאבק החקלאים נגד הרפורמה

יו"ר 'יהדות התורה', חה"כ יצחק גולדקנופף, הגיע להשתתף בדיון והביע מחאה על הרפרומה שלדבריו תפגע ברפתנים. גולדקנופף זכה למחיאות כפיים מצד חברי הכנסת של האופוזיציה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יש חלב מחו"ל מהדרין !
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר