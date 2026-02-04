דרמה חסרת תקדים בשערי ירושלים: מאות רפתנים וחקלאים מכל קצוות הארץ עולים הבוקר בשיירות ענק של טרקטורים וטנדרים לעבר הכנסת. מדובר בנקודת רתיחה שלא נראתה כמותה מקום המדינה, לאחר שאתמול נקטו הרפתנים בצעד של מסירות נפש ועצרו לחלוטין את אספקת החלב. הרחובות בוערים כנגד רפורמת החלב של השר בצלאל סמוטריץ', שלטענת החקלאים תביא לנוקאאוט סופי עבור 400 רפתות סמוכות גבול ותהפוך את ישראל לתלויה בחסדי חלב מטורקיה ופולין.

סכנת כשרות: האם הציבור החרדי ישתה "חלב נוכרי"?

בלב הסערה עומדת אזהרה דרמטית שמרעידה את הציבור הדתי והחרדי. יו"ר התאחדות יצרני החלב, ישראל (טוטי) בלוך, מזהיר כי המהלך יוביל לכך שחלב בכשרות מהדרין ובד"צ ייעלם מהמדפים לטובת ייבוא זול ברמת כשרות נמוכה. מדובר בחילול השם ובפגיעה בצרכנים המקפידים, שעלולים למצוא את עצמם עם מוצרים המכילים אבקת חלב נוכרי. "מי שחושב שחלב מיובא יספק רמת כשרות נאותה - לא מבין כלום בחלב", הדגיש בלוך והבהיר כי מדובר במכת מוות לסטנדרט המוכר בישראל.

עליונות החקלאות מול "לעג לרש": הקרב על הבית

בעוד משרד האוצר מציע לרפתנים פגועים "לפתוח צימרים", הרוחות בשטח סוערות ממה שהם מכנים הפקרות ממשלתית. בלוך חשף כי בעוד מחיר החלב הגולמי בישראל אכן יקר יותר, המחיר בסופר מזנק ב-250% בגלל פערי התיווך, ולא בגלל הרפתן. "זה כאב עצום לראות חלב נשפך", אמר עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, "אך הכאב האמיתי הוא אובדן הייצור המקומי". החקלאים מבהירים: לא מדובר רק בכסף, אלא בקידוש השם של עבודת האדמה ובביטחון התזונתי של מדינת ישראל כולה.

משרד האוצר הודיע כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מתכוון לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לתקופה ממושכת.

המהלך נועד להתמודד עם המחסור שנגרם, לדברי המשרד, עקב פעולה מכוונת של גורמים בענף, ולשם הבטחת אספקה שוטפת של חלב לציבור בישראל.

בתוך כך, ועדת הכנסת אישרה את העברת הדיונים ברפורמת החלב לוועדה למיזמים ציבוריים, בראשות חבר הכנסת אוהד טל.

בהתאם להחלטה, הדיונים לא יתקיימו בוועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת דוד ביטן שתומך במאבק החקלאים נגד הרפורמה

יו"ר 'יהדות התורה', חה"כ יצחק גולדקנופף, הגיע להשתתף בדיון והביע מחאה על הרפרומה שלדבריו תפגע ברפתנים. גולדקנופף זכה למחיאות כפיים מצד חברי הכנסת של האופוזיציה.