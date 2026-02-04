בעוד משרד האוצר מקדם רפורמה לפתיחת שוק החלב ליבוא, הרפתנים הישראלים יוצאים למאבק על עתיד הענף. ישראל (טוטי) בלוך, יו"ר התאחדות יצרני החלב, התארח באולפן "דבר ראשון" בראיון ליוסי עבדו וסיפק הצצה למאבק המר שמתנהל בימים אלו בכנסת ובשטח.

"שר האוצר הורס וסוגר 30% מהרפתות" בלוך לא חסך בביקורת על שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', וטען כי הרפורמה המתוכננת היא גזר דין מוות לענף.

"מה שהוא עושה ברפורמה שלו זה קודם כל מוריד את המחיר שהרפתן מקבל ב-37 אגורות... מה שמביא 80% מהרפתות במדינת ישראל להפסד", הסביר בלוך.

לדבריו, במקום לחזק את הייצור המקומי, סמוטריץ' בוחר להשקיע בייבוא: "התוכנית של האוצר זה השקעה של מיליארד שקל בהרס של ענף מפואר בן מעל 100 שנה במדינה".

בדיחת הצימרים והפיצוי המעליב

אחת הנקודות הטעונות בראיון הייתה הצעה שעלתה, לדברי בלוך, מצד האוצר כחלופה לרפתנים שיסגרו. "הוא מציע לנו 'תעשו אולי צימרים', שוכח שבארבע שנים האחרונות כל מי שהיה לו צימר הפסיד", אמר בלוך בזעם, והוסיף כי הפיצוי המוצע הוא "חצי מהפיצוי שמקבל רפתן שפורש מייצור חלב וזה ממש לעג לרש".

אזהרת הכשרות: "חלב ישראל" זה לא בד"צ בלוך העלה סוגיה קריטית עבור הצרכן הדתי והחרדי – רמת הכשרות של החלב המיובא.

הוא הזהיר כי המונח "חלב ישראל" עלול להטעות את הציבור. "מי שחושב שמהחלב שיסופק לצרכנים בישראל ברמת כשרות כזאת נמוכה - לא מבין כלום בחלב", הדגיש.

בעוד שהחלב המיוצר בארץ הוא בכשרות מהדרין או בד"צ, הייבוא עשוי להביא איתו בעיות כשרות מורכבות, כולל חשש לאבקת חלב נוכרי במוצרים נלווים.

איפה באמת נמצא הפער במחיר?

למרות הטענות על מחיר חלב גבוה בישראל, בלוך טוען כי הרפתן הוא לא הכתובת לאשמה. הוא חשף כי בעוד שהחלב בישראל יקר ב-25% מאירופה (שם הרפתנים מקבלים סבסוד ממשלתי ניכר), המחיר בסופר בישראל מזנק ב-250%.

"איפה הפער? הפער הוא לא אצלנו, הפער הוא בדרך אליכם", הסביר וציין כי ישנה תוכנית חלופית של משרד החקלאות שעונה על הצרכים מבלי להרוס את הענף.

ירושלים נצבעת בלבן

בשל מה שהוא מכנה "מחטף" בתוך חוק ההסדרים, הרפתנים יוצאים להפגנת ענק בירושלים. "אנחנו נגיע לירושלים בהפגנה חקלאית מאוד גדולה", הכריז בלוך ושלח מסר לתושבי הבירה: "אני מקווה שילדי ירושלים יזכו לראות סוף סוף טרקטור נוסע בכבישים בשכונות של ירושלים".